El riesgo país argentino bajó este martes 27 de octubre a 758 puntos básicos, luego de retroceder siete unidades, equivalentes al 0,9%, respecto del cierre anterior. En paralelo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas tras las fuertes caídas de la jornada previa.

La mejora del indicador elaborado por JP Morgan estuvo vinculada con la apertura positiva de los bonos argentinos en el exterior, que avanzaban hasta un 0,6%. Sin embargo, pese al retroceso diario, el riesgo país acumulaba un incremento del 24,9% durante octubre y del 32,8% en lo que va del año.

Las acciones argentinas rebotaron en Wall Street

Entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, los papeles de IRSA encabezaban las subas, con un avance del 3%, en una jornada de recuperación luego de las pérdidas del lunes. En los mercados estadounidenses, el Dow Jones retrocedía un 0,1%, mientras que el S&P 500 subía un 0,3% y el Nasdaq avanzaba un 0,7%.

La atención de los inversores también estaba puesta en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzó este martes y cuya decisión sobre las tasas de interés se conocerá el miércoles por la tarde. En tanto, el precio del petróleo bajaba un 1,3% y cotizaba cerca de los 109 dólares por barril.

Qué pasó con el dólar en Argentina

El dólar oficial se mantenía sin cambios en $1.560 para la venta en las pantallas del Banco Nación, el máximo nominal histórico que había alcanzado por primera vez el lunes. En el mercado financiero, en cambio, las cotizaciones registraban bajas: el dólar MEP retrocedía un 0,9%, hasta los $1.560,73, y el contado con liquidación caía un 1,5%, hasta los $1.657,82.