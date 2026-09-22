El riesgo país argentino volvió a subir este martes y alcanzó los 552 puntos básicos, su nivel más alto desde comienzos de mayo. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 19 unidades respecto del cierre anterior y prolongó la tendencia alcista de las últimas ruedas.

El movimiento estuvo acompañado por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en el exterior, que retrocedieron alrededor de 0,5% en promedio. La baja se produjo pese al descenso de los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

El riesgo país había cerrado el lunes en 533 puntos y acumula una marcada recuperación desde los 485 puntos registrados el 11 de septiembre. Ese incremento refleja una ampliación de la diferencia entre las tasas que pagan los bonos argentinos y las de la deuda estadounidense.

Riesgo país y cautela en los mercados

El analista Gustavo Ber atribuyó la dinámica principalmente a la expectativa de los inversores frente al escenario político local. Según explicó, los activos argentinos no acompañaron el mayor apetito por riesgo observado en otros mercados emergentes.

Las acciones argentinas en Wall Street también operaron con mayoría de bajas. Entre los principales retrocesos aparecieron Irsa, con -1,1%, y BBVA, con -0,7%.

En Buenos Aires, el S&P Merval se mantuvo prácticamente estable en pesos, aunque registró una caída de 1,5% medido en dólares.

El dólar cerró estable pese al riesgo país

El mercado cambiario mostró una dinámica diferente. El dólar mayorista terminó en $1.516,50, mientras que en Banco Nación la cotización minorista permaneció en $1.535.

El Banco Central compró US$7 millones durante la jornada y acumuló US$218 millones en septiembre. En tanto, el dólar MEP se ubicó en $1.534,91 y el contado con liquidación avanzó 1,5% hasta aproximadamente $1.600.

En el escenario internacional, el petróleo también operó a la baja: el Brent cayó 2,3% hasta los US$98, mientras el WTI retrocedió 3,3% y quedó por debajo de US$90.