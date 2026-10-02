El riesgo país argentino volvió a avanzar este viernes y alcanzó los 650 puntos básicos, una marca que no se registraba desde noviembre de 2025. El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 14 unidades durante la jornada y profundizó la tendencia alcista con la que comenzó octubre.

En los primeros dos días del mes, el indicador acumuló una suba de 43 puntos, equivalente al 7,1%. En lo que va de 2026, en tanto, registra un incremento de 79 unidades, un 13,8%.

El riesgo país mide la sobretasa que paga un país para financiarse en dólares frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando aumenta, el costo de acceso al financiamiento internacional también se eleva.

Qué pasa con los mercados

La nueva suba se produjo en una jornada en la que los mercados argentinos mostraron movimientos dispares. Mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban un rebote, los bonos soberanos continuaban bajo presión.

El avance del riesgo país se da después de que septiembre terminara con el indicador en 607 puntos, tras haber aumentado 95 unidades durante ese mes. El movimiento estuvo acompañado por una caída de los bonos argentinos en dólares y una baja de las acciones locales.

Entre los factores señalados por analistas aparecen tanto elementos internacionales como cuestiones vinculadas al mercado argentino. Portfolio Personal Inversiones mencionó la desaceleración de las compras de reservas del Banco Central, las dudas sobre el financiamiento en dólares para 2027 y un escenario que lleva a los inversores a privilegiar posiciones de menor plazo.

La explicación de Milei

La suba del indicador coincidió con la participación del presidente Javier Milei en un encuentro con inversores en París, en el marco de la Argentina Week.

Ante empresarios, Milei atribuyó el incremento del riesgo país a lo que definió como “convulsiones externas” y sostuvo que, una vez superado ese escenario, el indicador volverá a descender.

La explicación oficial se da en un contexto de mayor volatilidad internacional y de presión sobre los activos argentinos, mientras el mercado sigue atento a la capacidad de financiamiento del país para los próximos meses.

El dólar y las acciones

La jornada también estuvo marcada por la evolución del dólar y las acciones argentinas.

El jueves, en la jornada previa, el dólar oficial cerró a $1.545 en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista terminó en $1.524,50. Ese día, además, el S&P Merval cayó 2,1% en pesos y 2,3% medido en dólares.

En paralelo, los bonos en dólares habían registrado pérdidas de hasta 1,7%, uno de los factores que explicó la aceleración del riesgo país durante la jornada previa.

El mercado comenzó así octubre con mayor volatilidad, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los bonos, el dólar, las reservas y las necesidades de financiamiento del país para 2027.