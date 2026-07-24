El mercado financiero argentino cerró una semana marcada por la incertidumbre. El riesgo país superó los 440 puntos básicos y registró su mayor incremento semanal en tres meses, en una jornada atravesada por la suba del petróleo, las caídas en Wall Street y señales negativas sobre el consumo interno.

El indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó este viernes un 1,8% y alcanzó los 445 puntos básicos. En el balance semanal, acumuló una suba del 6,2%, equivalente a 26 puntos, el mayor incremento periódico desde fines de abril, cuando había registrado un salto del 7,3%.

La presión sobre los activos argentinos también se reflejó en las acciones. El índice S&P Merval retrocedió 0,8% hasta ubicarse en 3.292.151,11 puntos. Dentro del panel líder, las mayores bajas correspondieron a Metrogas (-3,2%), Loma Negra (-2,5%) e YPF (-1,5%).

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas también operaron en terreno negativo. Loma Negra cayó 2,9%, Pampa Energía perdió 1,9% e YPF descendió 1,6%.

El petróleo volvió a generar tensión internacional

Uno de los principales factores que impulsaron la volatilidad fue el mercado energético. El petróleo volvió a tomar protagonismo luego de una fuerte suba que llevó al Brent a superar los 100 dólares por barril, mientras que el WTI se ubicó cerca de los 92 dólares.

El aumento estuvo vinculado a nuevas preocupaciones sobre la oferta mundial de crudo, un escenario que elevó la incertidumbre entre los inversores y afectó a los mercados internacionales.

El consumo argentino sigue sin recuperarse

A nivel local, los datos económicos también sumaron presión. El consumo masivo cayó 2,7% interanual en junio y acumuló siete meses consecutivos de retrocesos. En el primer semestre del año, la baja alcanzó el 2,9%.

Además, el Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 40,67 puntos durante julio, con una caída del 4,8% respecto de junio y del 12,3% en comparación interanual.

La baja fue generalizada en todo el país, aunque tuvo mayor impacto entre los hogares de menores ingresos, según los relevamientos difundidos.

En el mercado de bonos, los títulos soberanos también operaron con mayoría de bajas, con los bonos Globales registrando pérdidas de hasta 0,5%.

Con este escenario, los inversores siguen atentos a la evolución de los mercados internacionales y a las señales de recuperación de la economía argentina.