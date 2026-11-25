El riesgo país argentino volvió a subir este miércoles 25 de noviembre y alcanzó los 1.121 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. El indicador avanzó un 2,5% en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos y el desplome de las acciones argentinas en el exterior.

Los títulos de deuda pública registraron bajas de hasta el 2% en el mercado local, mientras que los ADRs llegaron a retroceder hasta un 9,1%. En paralelo, el índice S&P Merval cayó casi un 5% y se ubicó en 77.535 unidades.

Entre las acciones líderes, las mayores pérdidas correspondieron a Banco BBVA, con una caída del 10,8%, y Banco Macro, que retrocedió un 7,9%. En Wall Street también se destacaron las bajas de BBVA, Macro y Grupo Supervielle.

La presión internacional y las dudas sobre la economía

El escenario financiero estuvo condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana argentina. Entre los factores mencionados aparecen la corrección de las acciones tecnológicas en Wall Street, la presión sobre las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y la salida de capitales de mercados emergentes.

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, señaló que el riesgo país pasó de un mínimo de 402 puntos en julio a casi 1.100 al cierre del 24 de noviembre. También advirtió que el salto de los dólares financieros refleja el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico.

El contado con liquidación alcanzó los $1.796 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en torno al 13%. Durante buena parte del año, esa diferencia había permanecido por debajo del 5%.

Los vencimientos que enfrenta el Tesoro

A la tensión financiera se suma el calendario de obligaciones del Gobierno nacional, ya que el Tesoro enfrenta vencimientos por más de $25 billones durante esta semana. La evolución de los bonos y la capacidad de financiamiento del país siguen bajo la atención de los inversores.

El contexto también coincide con los datos de actividad económica, que mostraron una contracción del Producto Bruto Interno durante el tercer trimestre. Según el informe, la economía acumuló dos trimestres consecutivos de caída y entró en recesión técnica.