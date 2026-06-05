La adjudicación de una parte del campamento permanente del proyecto Vicuña encendió las alarmas y también las expectativas dentro del sector de la construcción sanjuanino. Aunque la obra fue otorgada a un consorcio integrado por dos compañías chinas y una empresa argentina, las constructoras locales observan que todavía existe una importante porción del proyecto por ejecutar y buscan posicionarse para no quedar afuera de las próximas oportunidades.

La preocupación y el interés comenzaron a tomar forma luego de que Vicuña Corp anunciara la adjudicación de una parte del complejo habitacional definitivo que acompañará el desarrollo del emprendimiento minero. El contrato quedó en manos de PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA S.A., un grupo que tendrá a su cargo aproximadamente el 25% del campamento permanente.

La definición generó repercusiones inmediatas entre las empresas vinculadas a la construcción, ya que el 75% restante del proyecto aún deberá ser licitado en futuras etapas. En ese escenario, el sector privado sanjuanino comenzó a analizar cuáles podrían ser los mecanismos de participación y qué margen tendrán las firmas locales para integrarse a una de las inversiones mineras más importantes que hoy avanzan en la provincia.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan (Camarco), Ramón Martínez, confirmó a DIARIO HUARPE que el tema fue abordado durante la última reunión de la entidad. “Justamente ayer lo hablamos en reunión de la cámara y nos informamos respecto a lo que anunciaron desde Vicuña Corp. Estamos viendo cómo actuar y para eso debemos tener más conocimiento y ver los pasos a seguir”, señaló.

Las declaraciones reflejan el momento que atraviesa el sector. Más que una reacción a la adjudicación ya concretada, las constructoras buscan comprender cómo será el esquema de contratación que utilizará la empresa minera en las próximas etapas y qué posibilidades existirán para proveedores y contratistas de San Juan.

La expectativa también está vinculada a la experiencia que dejaron otros grandes proyectos mineros. Cada nueva inversión suele abrir debates sobre la participación de empresas locales, la generación de empleo y el desarrollo de proveedores provinciales dentro de la cadena de valor.

Por ese motivo, la adjudicación anunciada por Vicuña es observada como el primer paso de un proceso mucho más amplio que todavía tiene definiciones pendientes.

Una obra que recién empieza

La construcción adjudicada permitirá incorporar alrededor de 2.000 camas a la infraestructura existente y formará parte del campamento permanente que demandará la futura operación minera.

Sin embargo, desde la propia compañía ya adelantaron que se trata solamente de una etapa inicial. La magnitud del complejo requerirá nuevas contrataciones para completar las instalaciones habitacionales, los servicios asociados y distintas obras complementarias.

Esa situación es la que alimenta las expectativas de las empresas sanjuaninas. En el sector consideran que las próximas convocatorias podrían representar una oportunidad para ampliar la participación local en un proyecto de escala internacional que demandará mano de obra, logística, equipamiento y servicios especializados.

Más allá del contrato ya adjudicado, el interés está puesto en las obras que todavía faltan ejecutar y en la posibilidad de que las firmas provinciales logren integrarse a futuros procesos licitatorios o esquemas de subcontratación.

El desafío del compre local

La discusión también vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas recurrentes que acompañan al desarrollo minero en San Juan: cuánto de la inversión logra quedar en la provincia.

Para las constructoras, la posibilidad de participar en proyectos como Vicuña no sólo implica actividad económica para las empresas del sector. También representa una oportunidad para sostener empleo, incorporar experiencia en obras de gran complejidad y fortalecer el entramado productivo local.

Por ahora, la Cámara de la Construcción se encuentra en una etapa de análisis y recopilación de información. Sin embargo, el anuncio realizado por Vicuña Corp dejó en claro que la carrera por las próximas obras ya comenzó y que las empresas sanjuaninas buscan posicionarse para no quedar afuera de un proyecto que promete movilizar millones de dólares en inversiones durante los próximos años.