Ante la inminente llegada de las heladas, el sector vitícola de San Juan participó de una jornada de capacitación orientada a fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias climáticas que afectan la producción.

La actividad se desarrolló en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial y reunió a productores, técnicos y actores del sector, quienes mostraron un alto nivel de participación e interés en incorporar herramientas para afrontar el invierno.

Durante la jornada, la licenciada Daniela Pacheco, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), abordó la temática “De la cosecha al lloro: entendiendo las reservas y la vida oculta de la vid en invierno”, donde explicó los procesos fisiológicos que atraviesa la planta en esta etapa y su impacto en la producción.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Cristian Albors, de la Universidad Nacional de San Juan, expuso sobre los controles pasivos frente a heladas, brindando estrategias concretas adaptadas a las condiciones productivas locales para mitigar riesgos y reducir daños en los cultivos.

La jornada fue organizada en conjunto por el Centro de Desarrollo Vitícola (CVD) de Coviar y la Dirección de Desarrollo Vitivinícola del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en el marco de acciones orientadas a fortalecer al sector.

Durante el encuentro estuvieron presentes autoridades como el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo, y el director de Contingencias Climáticas y Registro de Productores, Alberto Gallardo, quienes destacaron la importancia de estos espacios de formación para acompañar a los productores.

La convocatoria reflejó el compromiso del sector vitivinícola sanjuanino por adaptarse a los desafíos climáticos y sostener su rol estratégico en la economía provincial, apostando a la capacitación como herramienta clave para la producción.