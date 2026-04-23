Jueves 23 de Abril
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El sector vitícola recibió asesoramiento y capacitación para enfrentar las heladas

Productores y técnicos participaron de una jornada en la Legislatura para anticiparse al impacto de las heladas. Especialistas del INTA y la UNSJ brindaron herramientas para proteger los cultivos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El sector vitícola se capacitó para estar preparados ante la llegada de las heladas. (Gentileza Gobierno)

Ante la inminente llegada de las heladas, el sector vitícola de San Juan participó de una jornada de capacitación orientada a fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias climáticas que afectan la producción.

La actividad se desarrolló en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial y reunió a productores, técnicos y actores del sector, quienes mostraron un alto nivel de participación e interés en incorporar herramientas para afrontar el invierno.

Durante la jornada, la licenciada Daniela Pacheco, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), abordó la temática “De la cosecha al lloro: entendiendo las reservas y la vida oculta de la vid en invierno”, donde explicó los procesos fisiológicos que atraviesa la planta en esta etapa y su impacto en la producción.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Cristian Albors, de la Universidad Nacional de San Juan, expuso sobre los controles pasivos frente a heladas, brindando estrategias concretas adaptadas a las condiciones productivas locales para mitigar riesgos y reducir daños en los cultivos.

La jornada fue organizada en conjunto por el Centro de Desarrollo Vitícola (CVD) de Coviar y la Dirección de Desarrollo Vitivinícola del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en el marco de acciones orientadas a fortalecer al sector.

Durante el encuentro estuvieron presentes autoridades como el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo, y el director de Contingencias Climáticas y Registro de Productores, Alberto Gallardo, quienes destacaron la importancia de estos espacios de formación para acompañar a los productores.

La convocatoria reflejó el compromiso del sector vitivinícola sanjuanino por adaptarse a los desafíos climáticos y sostener su rol estratégico en la economía provincial, apostando a la capacitación como herramienta clave para la producción.

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