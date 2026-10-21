Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavia Royón (Primero Los Salteños), y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por Edith Terenzi (Despierta Chubut), realizaron una reunión plenaria para analizar los proyectos de ley destinados a regular el cierre de minas en la Argentina. La plenaria comenzó a las 15:30 en el Salón Azul del Palacio Legislativo y tuvo como eje principal el establecimiento de obligaciones ambientales y financieras para las empresas mineras cuando finaliza la explotación de los yacimientos.

Las iniciativas que se presentaron son del senador Flavio Fama (UCR) y la mencionada Terenzi, que reproduce un proyecto de ley que modifica el Código de Minería para incorporar el título final "Régimen de Cierre de Minas"; y el de Lucía Corpacci (Justicialista) y otros, que también modifica el Código de Minería para incorporar un régimen de cierre.

La presidente de la comisión de Minería abrió la plenaria remarcando la urgencia del tema: "En los próximos años se van a dar cierres de minas que están en sus estadios finales y necesitamos tratar esto para que haya una línea uniforme y para dar certidumbre jurídica". Royón manifestó que esta cuestión "se debe plantear desde el inicio del proyecto minero", mientras adelantaba que ambas propuestas "abordan una manera de garantizar cómo remediar estos pasivos ambientales y los recursos para ello".

Garantías y el rol del Estado

Al presentar su iniciativa, Fama dijo que la misma fue tomada de una propuesta del COFEMIN (Consejo Federal de Minería) que junto con Terenzi transformaron en un proyecto de ley. "Se incorpora un capítulo nuevo al Código de Minería con los requisitos que las empresas tienen que tener y los recaudos que la autoridad de aplicación debe tener, en los controles de cierres de minas", expresó Fama quien comentó que "hay pocos antecedentes normativos, sólo en Catamarca, San Juan y Santa Cruz".

El senador advirtió sobre el riesgo de no controlar los pasivos: "Si nosotros somos laxos en ese control, quien termina pagando el cierre de mina es el Estado, porque es el Estado el que tiene que estar presente para resolver los problemas que no se resolvieron en su debido momento con las explotaciones".

Terenzi, por su parte, completó sobre el proyecto diciendo que la parte que más interesa es la que plantea como objetivo "garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer el de las generaciones futuras".

Sanciones penales y diferencias

La senadora Corpacci informó sobre su iniciativa y marcó diferencias con la de Fama. "Para aquellos que queremos minería en nuestras provincias es fundamental tener el procedimiento de cierres de minas bien reglado... No se puede seguir habilitando más emprendimientos mineros sin tener un procedimiento claro de qué va a pasar cuando se cierre", afirmó. Además, puso el acento en las sanciones: "Para un cierre de minas no ejecutado como corresponde, nosotros lo hemos incorporado como un delito penal y civil. Para nosotros no es cualquier cosa que no se cumpla con un cierre de mina".

El senador por San Juan, Bruno Olivera (La Libertad Avanza), también se expresó en la previa de la reunión y cuestionó la creación de un fondo fiduciario. "La diferencia es el tema de garantías. El de Fama te pone una garantía y después crea un fondo fiduciario, que ese fondo queda congelado hasta que termine el cierre de mina... Van a estar 30 años una plata que queda ahí congelada hasta que se hace el cierre de mina", explicó a DIARIO HUARPE.

Olivera advirtió que no ve necesario modificar el Código de Minería. "La visión de nosotros y por lo que hablé con el secretario de Minería es que no hay una necesidad de modificar el código minero. El mismo ya establece lo que es el cierre de minas... Lo que hace este proyecto es sumarle el tema financiero", sostuvo. Y puso como ejemplo el caso de Chile, donde un fondo similar se dejó sin efecto: "Lo terminan sacando porque era un fondo que tenían ahí congelado que no podía tocar nada".

Pese a sus reparos, el senador reconoció que la existencia de una garantía es relevante: "Es importante tener una garantía. Si bien se establecen las condiciones en que tiene que haber cierre de minas, la provincia no tiene ninguna garantía de que la minera al finalizar la vida útil lo haga". Y aclaró que la agenda minera del Senado ya cumplió sus objetivos con el RIGI y la Ley de Glaciares: "Lo que tenemos que hacer ahora es cumplir las condiciones para que sigan viniendo inversiones".

Lo que viene

La presidente de la Comisión de Minería cerró la reunión convocando a un nuevo encuentro con invitados para buscar un acuerdo. "El objetivo es convocar en los próximos 15 días una nueva reunión para ver si podemos arribar a un acuerdo en este tema que coincidimos todos es necesario y urgente", concluyó Royón.