El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, que reduce el alcance territorial del subsidio al gas aprobado en 2021. La iniciativa obtuvo 38 votos afirmativos y 8 negativos y, al no sufrir modificaciones respecto de Diputados, quedó sancionada definitivamente.

Con el nuevo esquema, el beneficio automático por ubicación geográfica quedará concentrado en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, entre ellas San Juan, el acceso pasará a depender principalmente de la situación económica y social de cada hogar.

Podrán continuar dentro del régimen los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a 3 Canastas Básicas Totales. También se contemplan situaciones vinculadas con barrios populares, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad, en este último caso bajo evaluación de la Secretaría de Energía.

Cómo cambia Zonas Frías en San Juan

En San Juan, el cambio implica que el subsidio dejará de estar asociado de manera general a la localización del usuario y quedará focalizado en quienes cumplan los requisitos económicos establecidos. Durante el tratamiento previo en Diputados, legisladores sanjuaninos ya habían señalado que los hogares de menores ingresos podrían conservar el beneficio.

La reforma también modifica la forma de aplicar la asistencia. El descuento recaerá sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), correspondiente al gas consumido, y ya no abarcará de la misma manera otros componentes de la factura.

El debate por las tarifas de gas

Durante la discusión, el oficialismo sostuvo que el nuevo sistema busca focalizar los recursos en los usuarios con mayor necesidad. Sectores opositores cuestionaron el cambio y advirtieron sobre posibles incrementos en las facturas de las provincias que habían ingresado al régimen en 2021.

En paralelo, el Gobierno avanzó con un esquema de asistencia eléctrica para denominadas “zonas cálidas”, destinado a provincias donde el mayor consumo energético se produce durante los meses de altas temperaturas.

El impacto concreto de la reforma en las boletas dependerá ahora de la reglamentación y de la situación particular de cada usuario de cara al próximo invierno.