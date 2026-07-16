El juez federal Leopoldo Rago Gallo consiguió este jueves asegurar su continuidad al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan. El Senado de la Nación aprobó su pliego junto al de otros 28 magistrados y funcionarios judiciales, permitiéndole permanecer cinco años más en el cargo, justo cuando en agosto cumplirá los 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para el ejercicio de los jueces federales.

La decisión representa el último paso institucional que necesitaba el magistrado para continuar en funciones. Previamente había recibido la propuesta formal del presidente Javier Milei, requisito indispensable para habilitar un nuevo nombramiento, que finalmente fue ratificado por la Cámara alta con el acuerdo de los senadores.

La continuidad de Rago Gallo estaba en marcha desde abril. El 24 de ese mes trascendió el pedido para extender su permanencia y, el 8 de mayo, el presidente Milei remitió oficialmente el pliego al Senado con la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Posteriormente, el 9 de junio, el juez expuso ante la Comisión de Acuerdos, que emitió despacho favorable.

La posibilidad de extender el mandato de Rago Gallo está contemplada en el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces federales que alcanzan los 75 años pueden ser designados nuevamente por períodos de cinco años, siempre que exista una propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de los dos tercios del Senado.

Rago Gallo está al frente del Juzgado Federal N°2 desde el 25 de febrero de 1993, cuando fue designado durante la presidencia de Carlos Menem, bajo el sistema de selección vigente antes de la reforma constitucional de 1994. En aquella época, el nombramiento dependía exclusivamente de la propuesta presidencial y del acuerdo del Senado, mientras que actualmente interviene también el Consejo de la Magistratura mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.

A lo largo de más de tres décadas en la Justicia Federal, el magistrado encabezó algunas de las investigaciones más relevantes de la provincia. Entre ellas se destacan las principales causas por narcotráfico, la resolución que ordenó retirar la escombrera de aproximadamente 40 millones de toneladas de roca que la minera chilena Los Pelambres había depositado en territorio sanjuanino. También tuvo a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que derivaron en tres megajuicios con condenas a exmilitares y expolicías.

El juzgado que conduce también posee competencia en materia contencioso administrativa y tributaria, por lo que interviene en litigios entre particulares o empresas con organismos nacionales como Pami, Anses y Arca, además de ejecuciones fiscales y otras causas vinculadas al Estado nacional.

Con la aprobación del Senado, Rago Gallo garantizará la continuidad de su gestión hasta 2031, salvo que antes decida presentar su renuncia o se produzca alguna modificación en su situación funcional. La decisión también despeja, al menos por los próximos cinco años, la necesidad de cubrir una de las vacantes más relevantes de la Justicia Federal en San Juan.