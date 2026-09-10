El Senado avanzó este miércoles con uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa obtuvo dictamen en comisión y quedó más cerca de ser tratada en el recinto.

El proyecto busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y limitar su capacidad para financiar al Estado mediante la emisión de dinero. La propuesta ya había recibido media sanción en Diputados con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

Uno de los principales cambios que plantea la reforma es establecer como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. De esta manera, se dejaría atrás el esquema de objetivos múltiples incorporado en la Carta Orgánica de 2012, que también contemplaba la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Otro punto clave es la prohibición del financiamiento monetario al sector público. El proyecto elimina los adelantos transitorios del BCRA al Tesoro y también impide que la entidad compre directamente títulos de deuda pública en el mercado primario. La restricción alcanza al Estado nacional y también a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa también establece nuevas reglas para el uso de las ganancias del Banco Central. Solo podrán transferirse al Tesoro resultados realizados y líquidos, mientras que las ganancias contables generadas por variaciones en el tipo de cambio o en el precio del oro no podrán utilizarse para ese fin.

Además, el proyecto busca reforzar la independencia de las autoridades del BCRA. Para remover al presidente o a integrantes del directorio se exigirían causales graves y el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso.

Con el dictamen conseguido en el Senado, el oficialismo busca llevar la iniciativa al recinto durante septiembre. El objetivo del Gobierno es convertirla en ley y avanzar con una de las reformas que considera centrales para consolidar su política de emisión monetaria y control de la inflación.