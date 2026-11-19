El Senado de la Nación acordó debatir el próximo jueves 26 de noviembre el proyecto de Ley de Ludopatía, una iniciativa que busca prevenir las apuestas online entre niños y adolescentes y establecer controles sobre las plataformas de juego. La decisión llegó después de los reclamos de la Iglesia y ante el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario si no completa su tratamiento antes del 30 de noviembre.

El acuerdo se alcanzó este jueves durante una sesión en la que el oficialismo rechazó el pedido del bloque justicialista para debatir la iniciativa de manera inmediata. Sin embargo, posteriormente se aprobó por unanimidad, con 70 votos afirmativos, incorporarla a la agenda de la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el martes 24 se realizará un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales. Allí se analizará el texto que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024 y las modificaciones que pretende introducir el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales de la discusión será el alcance de los controles sobre las plataformas de apuestas informales. Bullrich sostuvo que el proyecto original necesita incorporar herramientas para combatir ese circuito y reforzar la protección de los menores.

La senadora afirmó que el Gobierno busca contemplar una problemática que excede a las plataformas habilitadas y señaló que una parte importante de las apuestas se realiza a través de sitios y redes sociales que no cuentan con controles suficientes.

Desde el justicialismo, José Mayans reclamó acelerar el tratamiento y advirtió sobre los plazos legislativos. El senador recordó que la iniciativa lleva 731 días en la Cámara alta y cuestionó las demoras para avanzar con una regulación.

El legislador definió la ludopatía online como un problema de salud pública y alertó sobre sus consecuencias entre los jóvenes. Aunque el pedido para tratarla sobre tablas no prosperó, el acuerdo posterior permitió fijar una fecha para su debate.

Los reclamos de la Iglesia por la ludopatía infantil

La decisión del Senado también llegó después de los pedidos de la Conferencia Episcopal Argentina para que el Congreso avance con la regulación de las apuestas online.

El presidente de la entidad, monseñor Marcelo Colombo, había advertido sobre la posibilidad de que la iniciativa pierda estado parlamentario y reclamó a los senadores que no dejen caer el proyecto.

"Quedan pocas semanas, pocos días para que caiga ese proyecto, esa media sanción de Diputados sobre la ley de ludopatía virtual infantojuvenil", expresó el representante de la Iglesia al pedir que se acelere el tratamiento.

Los reclamos cobraron mayor visibilidad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, en medio de las advertencias sobre el crecimiento de las apuestas digitales y su impacto en niños y adolescentes.

Qué propone la Ley de Ludopatía

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. La iniciativa busca establecer un marco de regulación para las apuestas online, con especial atención a la protección de menores de edad.

Entre sus principales puntos contempla:

La prohibición de publicidades de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales, eventos deportivos e indumentaria.

Restricciones a las promociones realizadas por influencers y figuras públicas.

Sistemas de verificación de identidad y controles biométricos para impedir el acceso de menores.

Limitaciones a los bonos de bienvenida y otras promociones que incentiven las apuestas.

Prohibiciones sobre determinados medios de pago, como las tarjetas de crédito.

Herramientas de prevención, asistencia y autoexclusión para personas con problemas de juego.

El debate también estará atravesado por las diferencias entre el proyecto aprobado por Diputados y la propuesta alternativa del Poder Ejecutivo, que apunta principalmente a reforzar los controles sobre las plataformas informales.

Con la fecha del 26 de noviembre confirmada, el Senado tendrá una última oportunidad durante el período ordinario para avanzar con la iniciativa antes de que pierda estado parlamentario.