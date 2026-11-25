El Senado de la Nación debatirá este jueves 26 de noviembre dos proyectos que generan expectativa en el escenario político argentino: la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. La sesión comenzará al mediodía y tendrá una agenda legislativa cargada.

La convocatoria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a los jefes de los distintos bloques. Uno de los principales objetivos del oficialismo será conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral.

Qué pasará con las PASO

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone suspender las PASO durante 2027. Se trata de una disposición transitoria que, en caso de obtener aprobación en el Senado, deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La iniciativa también contempla cambios en el sistema electoral. Entre ellos, mantiene la Boleta Única de Papel, incorpora la opción de "lista completa" y reduce a la mitad los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales.

Para conseguir la aprobación, el oficialismo necesita reunir al menos 37 votos. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, cuenta con un respaldo de entre 37 y 40 senadores, aunque las negociaciones con los bloques aliados serán determinantes.

La ley de ludopatía y las apuestas online

El segundo proyecto central de la sesión será la ley de prevención de la ludopatía, que ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y ahora podría convertirse en ley.

La propuesta busca establecer regulaciones para las plataformas de apuestas online, tanto legales como ilegales, con especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes.

Entre sus principales puntos, contempla la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar online. La restricción alcanzaría a los bonos de bienvenida, las campañas con influencers, los auspicios a equipos deportivos y la publicidad en festivales y recitales.

Además, establece restricciones para impedir que los menores de 18 años accedan a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas por internet.

En paralelo, La Libertad Avanza buscará incorporar una iniciativa complementaria para combatir el juego clandestino. La propuesta, impulsada por Patricia Bullrich, apunta a que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pueda bloquear sitios de internet denunciados por terceros en un plazo de 24 horas y mediante un procedimiento administrativo.

De esta manera, la sesión del Senado tendrá dos discusiones centrales: el futuro de las elecciones primarias y el avance de una regulación nacional sobre las apuestas online.