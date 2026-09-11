Después de más de cuatro meses sin avanzar, el Senado retomará el debate por la Reforma Electoral Integral. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes 15 de septiembre a las 15.30 en el Salón Arturo Illia, con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional como eje de la discusión. La eliminación de las PASO aparece nuevamente como el principal punto de conflicto, ya que La Libertad Avanza todavía negocia los votos para conseguirla.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la comisión, el senador fueguino Agustín Coto, y dará continuidad al cuarto intermedio que había dejado congelado el tratamiento. El oficialismo busca avanzar capítulo por capítulo mientras intenta alcanzar acuerdos con los distintos bloques de la Cámara alta.

Las PASO, el principal obstáculo

El proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso en abril plantea eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, ese punto todavía no tendría los respaldos necesarios en el Senado y es uno de los principales obstáculos para que la reforma avance.

En ese escenario, comenzaron a tomar fuerza alternativas para modificar el sistema sin eliminar completamente las primarias. Una de ellas fue presentada por la senadora chubutense Edith Terenzi, que propone mantener las PASO pero establecer su obligatoriedad solamente cuando exista competencia interna dentro de un espacio político. El proyecto de Terenzi figura entre las iniciativas incorporadas al trabajo legislativo de la comisión.

A esa discusión se suma el pedido del PRO para avanzar con Ficha Limpia, iniciativa impulsada por los senadores Martín Goerling Lara y Andrea Cristina. La posibilidad de tratar ambos temas dentro del debate de la reforma electoral forma parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con sus aliados.

La alternativa frente a las PASO

Ante la dificultad para reunir los votos para eliminarlas, en las últimas semanas comenzó a plantearse la posibilidad de suspender nuevamente las primarias, como ocurrió en 2025, o avanzar con una modificación de su obligatoriedad.

La discusión tendrá impacto directo sobre el calendario electoral de 2027. La legislación vigente establece que, si las PASO continúan, deberían realizarse el domingo 8 de agosto de 2027.

La reunión del martes será, así, el primer paso concreto para intentar destrabar una reforma que permanece frenada desde mayo y que busca modificar las reglas con las que se competirá en las elecciones nacionales de 2027.