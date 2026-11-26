El Senado rechazó este jueves, con 43 votos en contra y 28 a favor, una moción para tratar sobre tablas proyectos de ley que buscaban modificar el Código Penal y penalizar la creación y difusión de deepfakes sexuales elaborados con inteligencia artificial (IA) que afectan a niños, niñas y adolescentes.

La negativa -impulsada en el recinto con votos de La Libertad Avanza (LLA)- dejó sin tratamiento inmediato las iniciativas presentadas este año por las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Alejandra Vigo, que no habían logrado dictamen en comisión y apuntaban a cubrir el vacío legal frente a las agresiones en entornos digitales.

Durante la sesión, Fernández Sagasti defendió la urgencia de debatir de manera específica el fenómeno de los deepfakes sexuales y cuestionó que se dilate su tratamiento bajo el argumento de abordar primero la violencia digital en un sentido más amplio.

"El proyecto de la senadora Vigo y el proyecto que yo pedí el 9 de abril y se votó la preferencia acá trata exclusivamente de deepfakes, que son aquellas imágenes producidas por IA que pone a los niños, niñas y adolescentes generalmente en plataformas porno mezclando imágenes de las caras de personas reales con actividades porno", sostuvo la legisladora.

En su intervención, Fernández Sagasti también advirtió sobre el alcance y la facilidad técnica con la que se producen estos contenidos en establecimientos educativos:

"El tema de la violencia digital a niños, niñas y adolescentes es más amplio y hay más proyectos que obviamente entiendo que hay que discutirlos de una manera más amplia. Pero el tema de las deepfakes que proponemos es un tema inmediato que ha tenido la preferencia la semana pasada y la preferencia hace unos meses."

"Las deepfakes han salido en televisión innumerables veces en colegios secundarios de todo el país. Los chicos sin tener habilidades y conocimientos universitarios pueden con la IA transformar las imágenes de sus compañeras en imágenes porno y subirlas a sitios de internet porno con nombre y apellido y esto se ha vuelto una práctica no solo en la República Argentina sino en el mundo."

Antecedentes de casos en escuelas

El debate se da en medio de episodios denunciados en distintos colegios del país que pusieron en foco el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes de estudiantes y difundirlas sin consentimiento:

En el Colegio Modelo Lomas (Lomas de Zamora) un grupo de padres denunció que al menos 50 niñas fueron víctimas de un grupo de alumnos que utilizó inteligencia artificial para generar fotos desnudas de ellas, luego difundidas y comercializadas en sitios web y plataformas para adultos, mientras cuestionaron a la institución por intentar silenciar a las alumnas y ocultar lo ocurrido.

El Colegio Nacional Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, también tuvo casos de alumnas y familias, que denunciaron a ocho estudiantes de entre 13 y 14 años por crear un grupo de WhatsApp en el que circulaban carpetas con deepfakes de menores o fotos íntimas, afectando en la mayoría de los casos a compañeras de división, amigas o exparejas.

En el plano normativo, Argentina cuenta desde 2023 con la Ley 27.736 ("Ley Olimpia"), que incorporó la violencia digital dentro de las modalidades contempladas por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el fin de resguardar la dignidad, reputación e identidad en espacios digitales; sin embargo, la creación y difusión de deepfakes sexuales aún no se encuentran tipificadas expresamente como delito en el Código Penal.