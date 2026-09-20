El Senado de la Nación retomará en octubre el proceso de selección para cubrir cargos en la Justicia federal y nacional. La Comisión de Acuerdos volverá a realizar audiencias públicas el miércoles 7 de octubre, desde las 11, para recibir a una nueva tanda de postulantes enviados por el Poder Ejecutivo. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y establece que las presentaciones de adhesiones, preguntas u observaciones podrán realizarse entre el 21 y el 27 de septiembre.

La nueva audiencia se producirá después de una serie de acuerdos aprobados durante este año. Según el relevamiento difundido tras la sesión del 27 de agosto, el Senado ya dio respaldo a más de 170 designaciones entre jueces, fiscales y defensores, mientras el Gobierno busca mantener activo el proceso de cobertura de vacantes durante los últimos meses del período legislativo.

La Comisión de Acuerdos es presidida por el senador Juan Carlos Pagotto y será el ámbito donde los candidatos deberán exponer sus antecedentes y responder las consultas que puedan surgir durante la audiencia. Una vez cumplida esta instancia, los pliegos podrán continuar su recorrido parlamentario para llegar al recinto.

Los candidatos que deberán presentarse

La convocatoria incluye a doce postulantes para distintos cargos. Entre ellos se encuentra Santiago Bahamondes, propuesto como defensor público de víctima con asiento en Mendoza.

También deberán presentarse Eduardo Miguel Rocchi, Facundo Jesús Soriano, Gustavo Amelotti, Sebastián Eduardo Martínez, Gabriel Esteban Paramos, Alejandra Leonor Pérez, María Noel Fernández Rivera y Daniela Romina Part, todos propuestos para ocupar fiscalías nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La nómina se completa con Fernando Gabriel D’Alessandro, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala E; Arlindo Otto Kurtz, para la Fiscalía Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas; y Susana Marta Pernas, para un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal.

La audiencia se desarrollará en el Salón Azul del Senado, en el Palacio Legislativo. El procedimiento contempla una instancia previa para que ciudadanos y organizaciones puedan formular preguntas u observaciones sobre las condiciones y antecedentes de los postulantes. Ese período comenzará el 21 de septiembre y finalizará el 27, antes de que los candidatos concurran personalmente a la Comisión de Acuerdos.

Una nueva tanda de pliegos

La audiencia del 7 de octubre marcará el regreso formal de las exposiciones de candidatos luego de las tandas que el Senado trató durante los meses anteriores. En agosto, la Cámara alta había aprobado 67 pliegos vinculados con jueces, fiscales y defensores, en una de las principales sesiones del año dedicada a cubrir vacantes judiciales.

Con la nueva convocatoria, el proceso de cobertura continuará durante el último tramo del año legislativo. La secuencia prevista será primero la audiencia pública, luego el análisis y eventual dictamen de la Comisión de Acuerdos y finalmente el tratamiento de los pliegos en el recinto del Senado. De esta manera, octubre volverá a poner en marcha la selección de funcionarios destinados a distintos tribunales, cámaras y fiscalías del sistema de Justicia.