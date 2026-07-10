El Senado buscará acelerar el tratamiento de una serie de proyectos antes del receso invernal. Los jefes de bloque acordaron convocar a una sesión para el próximo 16 de julio, con una agenda que tendrá como eje el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y que llega al recinto tras un extenso proceso de modificaciones.

El acuerdo fue alcanzado durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde oficialismo y bloques dialoguistas terminaron de definir el temario que permitirá cerrar la actividad legislativa antes del paréntesis de invierno.

La iniciativa sobre propiedad privada será el principal punto del debate. Desde que obtuvo dictamen en mayo, el texto sufrió una profunda reformulación producto de las negociaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados. Según trascendió, se elaboraron 14 versiones distintas del proyecto y las modificaciones finales serán presentadas directamente durante la sesión, sin una nueva convocatoria a comisiones.

Entre los cambios ya conocidos figura la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). El proyecto, promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, desalojos, la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y la Ley de Manejo del Fuego.

Además del debate legislativo, el Senado buscará avanzar con la aprobación de una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales que quedaron pendientes. Entre ellos sobresale el del camarista Víctor Arturo Pesino, cuya postulación generó cuestionamientos del peronismo luego de sus resoluciones vinculadas con la reforma laboral y la intervención de la UOM. También figura el pliego de Tomás Rodríguez Ponte para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, donde tramitan causas de alto impacto político.

La sesión incluirá además el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

La agenda después del receso

Durante la reunión de Labor Parlamentaria también quedó definida la hoja de ruta para la segunda parte del año parlamentario. El Senado volverá a sesionar el 6 de agosto y el principal proyecto será la denominada "Ley Hojarasca", que ya cuenta con media sanción de Diputados y propone derogar unas 60 normas que el Gobierno considera obsoletas o sin aplicación.

Para esa etapa también quedaron previstos el tratamiento del proyecto sobre falsas denuncias impulsado por la senadora radical Carolina Losada, acuerdos internacionales y, si obtiene dictamen, la reforma de la Ley de Salud Mental.

En paralelo, el oficialismo continúa negociando apoyos para otras iniciativas consideradas prioritarias por la administración de Javier Milei, entre ellas la Reforma Electoral, la modificación del Régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyectos que todavía no reúnen el respaldo necesario para avanzar en la Cámara alta.