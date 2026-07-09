El Senado convocó a una sesión para el próximo jueves 16 de julio, en la que buscará tratar el proyecto de ley de Propiedad Privada, una treintena de pliegos judiciales y otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La convocatoria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria, donde La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con los bloques dialoguistas y Convicción Federal, el espacio que se desprendió del interbloque peronista.

El principal objetivo del oficialismo será avanzar con la aprobación del proyecto de ley de Propiedad Privada, que llegará al recinto con modificaciones respecto de la propuesta original enviada por el Ejecutivo.

El dictamen, que ya cuenta con trece versiones, mantiene la prohibición para que empresas con capital extranjero puedan adquirir tierras rurales y conserva la obligación de contar con autorización de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso para las compras en zonas fronterizas.

La iniciativa también plantea cambios en la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego.

Entre las modificaciones incorporadas al proyecto se encuentra la eliminación del capítulo vinculado a la Ley de Barrios Populares. Además, establece un mecanismo de desalojo exprés para ocupaciones ilegales, con un plazo de tres días para abandonar el inmueble.

En los casos relacionados con conflictos entre propietarios e inquilinos por falta de pago, el proyecto contempla un procedimiento con un plazo de diez días hábiles.

En materia ambiental, la propuesta mantiene la prohibición de modificar durante 60 años el uso de los bosques nativos afectados por incendios. Sin embargo, incorpora la posibilidad de cambiar el destino de tierras rurales que hayan sido alcanzadas por el fuego.

Los pliegos judiciales que tratará el Senado

Además de la ley de Propiedad Privada, la Cámara alta buscará aprobar una treintena de pliegos judiciales.

Entre los nombres incluidos en la agenda aparece el pedido de prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.

También será tratado el pliego de Juan Rodríguez Ponte, funcionario judicial y exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora.

Ese tribunal tiene intervención en la causa que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jesica Cirio.

Por otra parte, el oficialismo intentará avanzar con la aprobación de la Ley Hojarasca, una iniciativa que propone derogar alrededor de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas o sin aplicación en la actualidad.

La sesión del jueves 16 concentrará así varios de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del oficialismo para el segundo semestre del año.