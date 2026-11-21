El Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ), acompañado por la Intersindical San Juan, presentó formalmente una nota dirigida al gobernador Marcelo Orrego para solicitarle una audiencia el próximo martes 24 de noviembre y exigirle una definición pública antes de la sesión de Diputados del miércoles 25 respecto del voto de los legisladores de su espacio frente al Proyecto de Presupuesto Nacional 2027.

La presentación ingresó por Mesa de Entradas de la Secretaría General de la Gobernación este viernes 20 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Soberanía Nacional.

En el documento firmado por la secretaria general del SiDUNSJ, Guadalupe Aguiar Masuelli, las organizaciones sindicales advierten que la postura de los diputados que responden al mandatario provincial puede resultar determinante en el recinto y reclaman que no acompañen el dictamen de mayoría en su redacción actual, condicionando su voto al cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, a salarios dignos para el sector y a la garantía de fondos para el funcionamiento de la UNSJ.

El planteo gremial apunta directamente contra el dictamen de mayoría firmado el pasado 17 de noviembre por la diputada nacional orreguista Nancy Picón Martínez, al señalar que el texto desconoce la Ley de Financiamiento Universitario —sancionada por el Congreso, ratificada tras el veto presidencial y con orden judicial de aplicación inmediata— y congela las plantas docentes y nodocentes a noviembre de 2026 sin prever recomposición salarial ni actualización por inflación.

En la presentación, los gremios contrapusieron esa firma con declaraciones previas del propio Gobernador —quien había asegurado que en políticas que afecten a la Universidad "siempre votamos en contra"— y con la habitual cita de Domingo Faustino Sarmiento sobre que "todos los problemas son problemas de educación".

"El Gobernador dice que todos los problemas son problemas de educación. Coincidimos. Por eso le preguntamos si sus diputados van a votar un presupuesto que desfinancia a la universidad pública", cuestionó Aguiar.

Asimismo, el SiDUNSJ y la Intersindical remarcaron el peso estructural de la casa de altos estudios en la provincia, recordando que administra el segundo presupuesto más alto de San Juan, dinamiza la economía local a través de salarios y contrataciones, forma a los profesionales de áreas clave como la minería, la energía, el agro y la salud, y constituye la principal herramienta de movilidad social para hijos e hijas de familias trabajadoras.

El documento incluye además un anexo técnico en el que se detallan otros puntos del dictamen que, según denuncian, impactan de lleno en los trabajadores y en las arcas provinciales.

Entre los aspectos centrales del planteo figuran:

Congelamiento del empleo nacional: Los artículos 6 y 7 prohíben cubrir vacantes en la Administración Pública Nacional sin aval del Jefe de Gabinete, afectando dependencias con sede en San Juan como Vialidad Nacional, ANSES e INTA.

Recorte al INTA y pago con bonos: El artículo 20 deroga el financiamiento propio del INTA, mientras que el artículo 50 habilita al Estado Nacional a cancelar con bonos las deudas exigibles al 31 de diciembre de 2025, incluidas sentencias laborales firmes.

Resignación de recursos provinciales: Los artículos 62 y 70 otorgan beneficios fiscales permanentes a concesionarias de rutas nacionales e invitan a las provincias a eximirlas de Ingresos Brutos y Sellos, sumado a cambios en el impuesto a los combustibles (artículo 61) y en el fideicomiso de la Central Vuelta de Obligado (artículo 60).

Industria y empleo: El artículo 59 libera de impuestos la importación de material ferroviario en perjuicio de la industria metalúrgica local, en tanto que el Fondo Nacional de Empleo recibe apenas $15.000 millones frente a los $18,6 billones destinados a servicios de la deuda pública.

La presentación escrita cuenta con el respaldo de la Intersindical San Juan, espacio que nuclea a trabajadores ferroviarios, viales nacionales y provinciales, del correo, prensa, químicos, farmacia, metalúrgicos, jerárquicos mineros, empleados de casino, peones de taxi, ladrilleros, trabajadores del cuero, amas de casa, movimientos sociales y de la economía popular.

Desde el frente gremial subrayaron que eligieron el 20 de noviembre porque "la soberanía también se defiende con universidad pública, trabajo e industria nacional", y recordaron que el miércoles 25 de noviembre, la provincia seguirá de cerca la votación de los seis diputados nacionales por San Juan: Cristian Andino, Jorge Chica, Abel Chiconi, Carlos Jaime, José Peluc y Nancy Picón.