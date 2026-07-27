Un histórico sindicalista, Alfredo Duarte, fue condenado este lunes en un juicio abreviado por el delito de daño, luego de que el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la parte querellante alcanzaran un acuerdo que puso fin a la causa iniciada por un violento episodio ocurrido a fines de noviembre frente a un predio de ATSA.

La resolución fue homologada durante la audiencia de control de acusación, instancia a la que las partes llegaron luego de varios meses de negociaciones en busca de una salida alternativa al conflicto. En un primer momento se evaluó la posibilidad de una reparación integral o una suspensión de juicio a prueba, pero no hubo acuerdo entre las partes y la causa continuó su curso hasta que finalmente la defensa aceptó un juicio abreviado.

Como parte del acuerdo, el dirigente fue condenado a dos meses de cumplimiento condicional, teniendo en cuenta que carecía de antecedentes penales.

Además, por pedido de la parte querellante, el juez dispuso una medida de protección por el plazo de dos meses. Durante ese tiempo, el sindicalista no podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio del denunciante, Gómez. La restricción también alcanza el sector donde se originó el conflicto, ya que frente a la vivienda de la víctima se encuentra un predio perteneciente a ATSA.

La investigación determinó que el hecho ocurrió a fines de noviembre, cuando Gómez había estacionado su camioneta frente al predio sindical. En ese momento, el dirigente llegó al lugar visiblemente alterado, comenzó a insultarlo y, en medio de la discusión, tomó una piedra y rompió una de las ópticas del vehículo.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente y fue incorporado como una de las principales pruebas de la investigación, además de los testimonios de quienes presenciaron el hecho.

Inicialmente, Duarte había sido imputado por los delitos de amenazas y daño. Sin embargo, durante el avance de la causa, la Fiscalía entendió que las expresiones intimidatorias fueron realizadas en un contexto de enojo y furia, sin que existiera el elemento subjetivo necesario para configurar el delito de amenazas.

Por ese motivo, la acusación quedó limitada únicamente al delito de daño. Ese cambio de calificación fue aceptado tanto por la defensa como por la parte querellante, lo que permitió arribar al juicio abreviado que terminó con la condena del histórico sindicalista y el cierre de la causa.