Contar con empleo estable no es suficiente para sostener 30 años de ahorros o un crédito hipotecario. En la última década, casi 600.000 hogares pasaron de ser propietarios a inquilinos en los principales aglomerados urbanos de la Argentina.

Esta conclusión es la que logró el informe del Ieral, de Fundación Mediterránea, en el que indicó un escenario cada vez más cuesta arriba para las familias que tengan el sueño de la casa propia.

El resultado del relevamiento expuso que el capital inicial para comprar una vivienda demanda hasta 9,6 años de ahorro según la ciudad y 6,4 años en promedio a nivel nacional.

Entre 2016 y 2026, la proporción de hogares que alquilan en el país trepó del 18% al 21%, mientras que la tasa de propietarios retrocedió del 71% al 68%. De este modo, el alquiler dejó de funcionar como una etapa transitoria asociada exclusivamente a jóvenes o sectores de bajos ingresos para convertirse en una condición prolongada que afecta de lleno a la clase media y media-alta.

Detrás de este fenómeno aparece una doble barrera financiera: la escasez de crédito hipotecario accesible y el enorme peso del ahorro previo exigido para concretar la operación.

Cuando existe financiamiento bancario, el comprador igualmente debe reunir un anticipo que representa entre el 25% y el 30% del valor del inmueble. Según el cálculo del estudio —que toma como referencia a un asalariado privado registrado que destina el 20% de su sueldo mensual al ahorro para adquirir un departamento de dos ambientes—, la brecha entre salarios en pesos y propiedades cotizadas en dólares genera fuertes diferencias según cada jurisdicción.

Por ejemplo, en Misiones se necesitan unos 9 años de ahorro; en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) unos 6 años; en Córdoba y Santa Fe, más de 6 años; Mendoza y Neuquén; alrededor de 5 años.

Para el caso de Cuyo, el informe únicamente toma como referencia a Mendoza, que junto con Neuquén es la jurisdicción que requiere el menor esfuerzo de ahorro relativo dentro de la muestra analizada. Por lo tanto, el relevamiento no incluye mediciones específicas para la provincia.

Ieral advierte que el salto en la cantidad de inquilinos se concentró con mayor fuerza en los sectores medios y altos: mientras en los deciles más bajos la variación fue prácticamente nula, en el noveno decil el porcentaje de inquilinos creció 8,7 puntos porcentuales, seguido por el séptimo decil (6,8 puntos) y el quinto (6,1 puntos).

Incluso dentro del empleo formal, uno de cada tres asalariados privados registrados que son jefes de hogar paga alquiler, y si se suma a quienes aún conviven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia independiente.

Por franja etaria, los hogares encabezados por personas de 30 a 49 años concentraron el 77% del incremento total de inquilinos de la última década, pasando de representar el 49% en 2016 al 57% en 2026.

En el grupo de 40 a 49 años, la tasa de hogares que alquilan saltó del 17,5% al 23,9%, mientras que entre los 30 y 39 años subió del 31,8% al 35,7%. Ante este cuadro, el acceso a la vivienda propia depende cada vez más de herencias, patrimonio familiar o asistencia económica de los padres.

Para revertir esta tendencia estructural, el informe plantea la urgencia de reconstruir el financiamiento de largo plazo a 20 o 30 años, señalando como una oportunidad concreta la colocación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) —cuyas inversiones equivalían al 12,1% del PIB a septiembre de 2026— en depósitos bancarios condicionados exclusivamente al otorgamiento de préstamos hipotecarios.