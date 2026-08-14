El Gobierno nacional volverá a poner el foco en el Congreso la próxima semana para intentar avanzar con uno de sus proyectos centrales para atraer inversiones. El Súper RIGI continuará bajo análisis en el Senado, donde las comisiones retomarán el tratamiento de la iniciativa que busca establecer un régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias.

El proyecto, impulsado por la administración de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con modificaciones y pasó al Senado, donde fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar el esquema de beneficios que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hacia nuevos sectores productivos. Su tratamiento en la Cámara alta forma parte de una agenda legislativa que el oficialismo busca mantener activa pese a que, por ahora, no aparecen sesiones en el recinto.

La continuidad del debate sobre el Súper RIGI estará acompañada por otros proyectos de peso. Entre ellos se encuentra la nueva Ley General de Sociedades, impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada en el Senado en junio. La propuesta plantea reemplazar el régimen societario vigente desde 1972 y modernizar distintas reglas vinculadas con el funcionamiento de las empresas.

En paralelo, una de las comisiones del Senado continuará con las audiencias públicas para evaluar a postulantes a cargos judiciales. La actividad legislativa se concentrará así en el trabajo de comisiones, mientras la Cámara de Diputados tendrá una agenda más vinculada con reuniones, actividades parlamentarias y el funcionamiento de distintos grupos de amistad.

En Diputados también habrá encuentros relacionados con la actividad económica. La Comisión de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas recibirá a representantes del sector para analizar la situación comercial en distintas regiones del país, mientras que Obras Públicas abordará proyectos vinculados con el fondo fiduciario Sysvial.

La agenda opositora incluirá además una reunión de la Comisión de Economía con representantes del sector nuclear y otra de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, que continuará con temas vinculados a la Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén.

El oficialismo, por su parte, tendrá una reunión de la Comisión de Legislación Penal con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expondrá sobre una propuesta para ampliar la competencia de las provincias en materia de estupefacientes.

Mientras tanto, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo había previsto una reunión para el miércoles 19 de agosto, aunque la convocatoria finalmente quedó suspendida. Ese mismo día sí se reunirá la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que recibirá al defensor general de la Nación, Julián Langevin.

Para el Gobierno nacional, el capítulo más relevante seguirá estando en el Senado: el Súper RIGI debe avanzar en comisión antes de definir su próximo paso legislativo. La iniciativa ya superó la primera prueba en Diputados y ahora enfrenta una nueva etapa de negociación en la Cámara alta, donde el oficialismo buscará sostener el proyecto como una de sus herramientas para promover nuevas inversiones.