El fuerte temporal que desde la semana pasada afecta a gran parte de Chile ya provocó pérdidas económicas estimadas en 400 millones de dólares, según un relevamiento actualizado de la consultora Colliers. La cifra, correspondiente al balance realizado hasta este lunes 20 de julio, duplica la estimación preliminar de 200 millones de dólares difundida apenas un día antes.

El fenómeno climático comenzó el jueves pasado y durante el fin de semana se extendió hacia las regiones de Coquimbo y Atacama, donde las lluvias, inundaciones y desbordes de ríos provocaron graves daños en infraestructura, viviendas, actividades productivas y servicios básicos.

El informe indica que las mayores pérdidas corresponden al sector agrícola, las obras públicas y las viviendas afectadas. Entre Atacama y Biobío, las inundaciones dañaron extensas superficies sembradas con trigo, avena y cebada, mientras que las crecidas de ríos destruyeron canales de riego, tranques, instalaciones eléctricas y caminos rurales.

En localidades como Huasco, Alto del Carmen, Combarbalá, Monte Patria e Illapel, las intensas precipitaciones provocaron importantes daños en la infraestructura utilizada para la producción agrícola.

A esto se suman las fuertes ráfagas de viento, superiores a los 100 kilómetros por hora en algunas zonas, que destruyeron techos de invernaderos y galpones destinados al almacenamiento de forraje para animales.

Según explicó Rodrigo Gil, gerente del Área de Campos de Colliers, el impacto sobre la producción frutícola fue menor debido a que gran parte de las especies se encuentra en receso invernal. No obstante, se registraron pérdidas en cultivos de cítricos y paltos por la caída prematura de frutos causada por el viento en sectores costeros de Valparaíso y O'Higgins.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) advirtieron que el balance continúa siendo preliminar y que la magnitud de los daños cambiará conforme avance el relevamiento en las zonas afectadas.

El temporal también golpeó con fuerza al comercio minorista. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) estimó pérdidas superiores a 14,3 millones de dólares en las 31 comunas más afectadas, aunque el monto podría acercarse a los 19 millones si las condiciones meteorológicas continúan deteriorándose.

La mayor parte del impacto económico se concentra en la región de Coquimbo, especialmente en las comunas de Coquimbo, La Serena y Ovalle, donde la actividad comercial sufrió fuertes interrupciones durante el fin de semana.

A nivel nacional, la CNC calcula que las pérdidas del comercio podrían ubicarse entre 20 y 25 millones de dólares al cuarto día de la emergencia, aunque no descarta que esa cifra aumente cuando finalice el evento climático.

La actividad minera tampoco escapó a las consecuencias del temporal. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) informó que cientos de pequeños productores registran daños en caminos, accesos, infraestructura crítica y servicios, lo que dificulta la continuidad de las operaciones.

Las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso reúnen más de 600 pequeños productores mineros, representados por 26 asociaciones gremiales, que solicitaron al Gobierno un plan de apoyo para recuperar las faenas y preservar las fuentes de trabajo.

Desde el Consejo Minero, en cambio, señalaron que las grandes compañías activaron oportunamente sus protocolos preventivos y que, hasta el momento, no se registraron incidentes de gravedad en sus operaciones.

Mientras tanto, el Gobierno chileno continúa elaborando un catastro para determinar el costo definitivo de la emergencia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que existen recursos disponibles para asistir a las zonas declaradas en estado de catástrofe, aunque todavía resta definir el monto total que demandará la reconstrucción.

El Ministerio de Economía también iniciará un relevamiento específico para cuantificar el impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de diseñar medidas de asistencia una vez que finalice el fenómeno meteorológico.

En paralelo, especialistas advirtieron que podrían registrarse efectos puntuales sobre la actividad económica y algunos alimentos debido a las dificultades logísticas. No obstante, tanto representantes del sector agrícola como economistas coincidieron en que el impacto sobre la inflación y el crecimiento sería limitado y transitorio, siempre que las condiciones climáticas comiencen a normalizarse durante los próximos días.