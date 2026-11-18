La deuda neta del Tesoro Nacional aumentó el equivalente a u$s34.558 millones durante los primeros diez meses de 2026, pese a que el Gobierno realizó pagos por alrededor de u$s10.500 millones. El incremento estuvo impulsado principalmente por la capitalización de intereses de los títulos públicos y el ajuste de los bonos en pesos vinculados a la inflación.

El dato surge de un análisis del economista y director de Polomix, Martín Polo, quien examinó las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Economía. Según su interpretación, el superávit primario no alcanza para reducir el endeudamiento si no se obtiene también un resultado financiero positivo.

El especialista sostuvo que, para que la deuda disminuya de manera genuina, el Estado necesita que sus ingresos superen sus gastos incluyendo el pago de intereses. En ese sentido, consideró que Argentina debería alcanzar un superávit financiero cercano al 3,5% para comenzar a reducir sus compromisos.

Los intereses y los bonos CER explican el aumento

De acuerdo con las estimaciones de Polo, la capitalización de intereses de bonos y letras aportó u$s29.242 millones al incremento de la deuda durante los primeros diez meses del año. A eso se sumaron otros u$s22.082 millones correspondientes al ajuste de los títulos en pesos vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

En sentido contrario, los pagos realizados redujeron el stock en u$s10.500 millones, mientras que la apreciación del tipo de cambio representó una disminución equivalente a u$s5.832 millones. Otros conceptos aportaron una baja de u$s435 millones, aunque el saldo final fue un aumento neto de u$s34.558 millones.

Polo advirtió que, al considerar la totalidad de los pasivos del Tesoro e incluir compromisos que anteriormente estaban en el Banco Central, la deuda se encamina a superar los u$s500.000 millones. También planteó que es necesario analizar con cautela las estadísticas oficiales y distinguir entre deuda bruta, neta y consolidada.

La deuda bruta también aumentó

Por otra parte, los datos de la Secretaría de Finanzas mostraron que la deuda bruta del Tesoro en situación de pago normal alcanzó en octubre los u$s487.143 millones. El monto representó un incremento de u$s3.019 millones respecto de septiembre, equivalente a una suba mensual del 0,62%.

La variación respondió a una disminución de u$s307 millones en los compromisos en moneda extranjera y a un aumento equivalente a u$s3.326 millones en la deuda denominada en pesos. En los últimos doce meses, el stock de deuda en situación de pago normal creció u$s46.412 millones.