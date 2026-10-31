El uso de efectivo en Argentina alcanzó su mínimo histórico durante el primer semestre de 2026. Según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las extracciones de dinero por adulto disminuyeron un 33,4% interanual, mientras que las transferencias bancarias y los pagos mediante códigos QR se consolidaron como las principales alternativas para las operaciones cotidianas.

Los datos oficiales reflejan un cambio significativo en los hábitos de consumo de los argentinos. Durante los primeros seis meses del año, cada persona mayor de 18 años realizó en promedio 1,3 extracciones mensuales, frente a las 1,7 registradas durante 2025. Además, el monto retirado por adulto cayó un 14,1% en términos reales, lo que representa el nivel más bajo desde que existen registros.

Los argentinos retiran cada vez menos efectivo

La disminución en el uso de cajeros automáticos se viene profundizando desde hace varios años. En 2023, cada adulto realizaba un promedio de 2,9 extracciones mensuales, cifra que descendió a 2,7 en 2024 y a 1,7 durante 2025.

En el primer semestre de 2026, ese indicador llegó a 1,3 operaciones por mes, consolidando una tendencia de reducción sostenida.

Sin embargo, el informe también muestra que, aunque las personas retiran dinero con menor frecuencia, los montos de cada extracción son más elevados.

En concreto, el importe promedio por retiro aumentó cerca del 29%, lo que sugiere que los usuarios prefieren extraer cantidades mayores de efectivo en menos oportunidades.

Las transferencias bancarias ganan terreno

Uno de los principales factores detrás de la caída del efectivo es el crecimiento de las transferencias inmediatas.

De acuerdo con el Banco Central, la posibilidad de enviar dinero de manera instantánea, junto con la gratuidad de numerosas operaciones y la facilidad de uso de las aplicaciones bancarias, impulsó la adopción de este sistema.

En 2023, los argentinos realizaban en promedio 7,7 transferencias mensuales por adulto. Durante el primer semestre de 2026, esa cantidad aumentó a 19,2.

Además, las transferencias registraron un crecimiento interanual del 24,6% en cantidad de operaciones y del 7,2% en los montos movilizados.

Los pagos inmediatos, categoría que incluye transferencias tradicionales y pagos con transferencia, concentraron el 77% del dinero movilizado mediante medios electrónicos.

Esta modalidad comenzó a reemplazar tanto al dinero en efectivo como a las tarjetas de débito en operaciones habituales, especialmente en compras de alimentos y productos de consumo diario.

Los pagos con QR son los que más crecieron

Entre las distintas alternativas digitales, los pagos mediante códigos QR registraron el crecimiento más importante.

Durante el primer semestre de 2026, las operaciones de pagos con transferencia iniciadas mediante QR aumentaron un 57,2% interanual en cantidad y un 58,3% en los montos transaccionados.

El informe también señala que cada adulto pasó de realizar 0,9 pagos mensuales mediante este sistema en 2023 a 2,7 durante los primeros seis meses de 2026.

La expansión de las billeteras virtuales y la posibilidad de pagar desde diferentes aplicaciones bancarias favorecieron este crecimiento.

En septiembre, los pagos con transferencia interoperables alcanzaron 123,9 millones de operaciones, un 70% más que en igual mes del año anterior. El monto total fue de $3,1 billones.

De ese total, el 99,1% de las operaciones se inició mediante códigos QR.

Qué pasó con las tarjetas de débito y crédito

Mientras las transferencias y los pagos con QR ganaron protagonismo, las tarjetas de crédito mostraron una caída en su utilización.

Según el informe del Banco Central, durante el primer semestre los pagos con tarjeta de crédito por adulto disminuyeron un 3,5% en cantidad de operaciones y un 12,1% en los montos, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los registros mensuales de agosto mostraron una caída todavía mayor, con una reducción interanual del 18,1% en la cantidad de pagos y del 20% en sus montos reales.

En el caso de las tarjetas de débito, los datos de agosto reflejaron un aumento del 7,1% en la cantidad de operaciones, aunque el organismo advirtió que hubo cambios metodológicos en la medición desde diciembre de 2025.

Los cajeros automáticos también registraron una fuerte caída

La reducción en las extracciones de efectivo también se reflejó en la actividad de los cajeros automáticos.

Durante agosto de 2026 se realizaron 37,3 millones de extracciones por un total de $4,5 billones, con un monto promedio de $119.400 por operación.

En comparación con agosto del año anterior, la cantidad de retiros disminuyó un 29%, mientras que el dinero extraído cayó un 17% en términos reales.

Además, la cantidad de cajeros automáticos disponibles en el sistema financiero se redujo un 3,1% durante el primer semestre.

El Banco Central señaló que la expansión de las alternativas para retirar dinero en comercios también podría influir en la menor necesidad de utilizar cajeros tradicionales.

El efectivo todavía mantiene presencia en supermercados

Pese al avance de los pagos digitales, el dinero en efectivo continúa siendo utilizado en determinados sectores comerciales.

Según el relevamiento oficial, las operaciones en efectivo aumentaron su participación en supermercados y autoservicios mayoristas.

En los supermercados, los pagos en billetes crecieron un 3,2% interanual y representaron el 16,9% de las ventas. En los mayoristas, la participación aumentó un 10,4% y alcanzó el 25,4%.

De esta manera, aunque los pagos electrónicos continúan creciendo y las extracciones alcanzaron niveles mínimos históricos, el efectivo todavía conserva un lugar relevante en determinadas compras.

Los datos muestran una transformación progresiva de los hábitos financieros de los argentinos, con un mayor protagonismo de las herramientas digitales para pagar, transferir dinero y realizar operaciones cotidianas.