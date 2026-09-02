El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó este miércoles una fuerte crítica contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó la falta de funcionarios nacionales de primera línea en el acto central por el Día de la Industria.

En la previa del encuentro, que reúne a más de 200 empresarios, Moretti apuntó contra el equipo económico y puso en duda su conocimiento sobre la realidad productiva del país.

“Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, sostuvo el dirigente industrial.

El acto se realiza en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en Malvinas Argentinas, y está encabezado por el titular de la UIA, Martín Rappallini. La actividad tiene como principales ejes la situación de la industria, la carga tributaria y las condiciones de competitividad.

Dura crítica a Caputo

Moretti también cuestionó, aunque sin mencionarlo directamente por su nombre, al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, lanzó el vicepresidente de la UIA.

El dirigente también hizo referencia al crecimiento del patrimonio del funcionario y cuestionó el rumbo económico. “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares”, afirmó, para luego comparar esa situación con el incremento del endeudamiento argentino.

Moretti planteó así una de las principales críticas del sector industrial al Gobierno: la percepción de que las políticas económicas priorizan las variables financieras por sobre las necesidades de las empresas que producen y generan empleo.

Reclamo por la actividad fabril

El vicepresidente de la UIA reconoció que existen sectores que muestran crecimiento y que cuentan con un fuerte respaldo del Gobierno, como el agro, la minería y el petróleo.

Sin embargo, diferenció esa situación de la que atraviesa la industria en general.

“El sector industrial en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, aseguró.

Ante este escenario, reclamó medidas urgentes para impulsar la recuperación de la producción y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo.

Un acto sin Milei ni Caputo

Las críticas también estuvieron relacionadas con la ausencia de funcionarios nacionales en la celebración del Día de la Industria.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no participaron del encuentro. Tampoco asistió el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estaba previsto inicialmente como uno de los funcionarios presentes.

La representación del Gobierno quedó en manos del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

La ausencia de las principales autoridades nacionales se produjo justamente cuando la UIA busca instalar en la agenda pública los problemas que atraviesa el sector y reclamar cambios en materia tributaria, competitividad y actividad económica.

Caída de la producción y del empleo

El reclamo empresarial llega en un contexto de retroceso de la actividad fabril. Según datos difundidos por la propia UIA, la producción industrial acumuló una caída del 2,2% durante el primer semestre de 2026.

Además, en el último año se perdieron alrededor de 52.000 empleos directos vinculados con la actividad industrial.

Con estos números como telón de fondo, la entidad insiste en la necesidad de generar condiciones que permitan recuperar el nivel de producción y sostener el empleo.