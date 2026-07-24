El Gobierno nacional reconoció que el tipo de cambio podría registrar una nueva suba en los próximos meses. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el dólar podría ubicarse entre $1.700 y $1.800, aunque aseguró que ese escenario no implicaría una devaluación de gran magnitud ni un impacto relevante sobre la economía.

Durante una entrevista con el canal de streaming Carajo, el funcionario defendió la política cambiaria de la administración de Javier Milei y consideró que la estabilidad del mercado cambiario continúa siendo sólida.

"Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad y además la estabilidad cambiaria está muy clara", afirmó.

Ravier sostuvo que es difícil determinar si actualmente existe atraso cambiario y señaló que, si hubiera una corrección del tipo de cambio, sería "mínima".

"Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa", aseguró.

Para respaldar esa postura, comparó la situación actual con otros períodos de la historia económica argentina. Recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri el dólar pasó de $15 a $60, mientras que tras la salida de la convertibilidad en 2002 el tipo de cambio se triplicó.

En ese sentido, remarcó que un movimiento de esas características hoy implicaría valores muy superiores a los que proyecta el Gobierno.

"Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasáramos de $1.500 a $6.000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de $1 a $3, sería como que hoy pasara de $1.500 a $4.500. Nadie ve ese escenario", explicó.

El vocero también destacó que el Banco Central continúa acumulando reservas y que el país mantiene un superávit en la cuenta corriente, factores que, según indicó, son incompatibles con un escenario de atraso cambiario o de una fuerte devaluación.

Además, valoró el programa financiero implementado por el Ministerio de Economía y el Banco Central, al considerar que aporta previsibilidad al mercado y reduce el riesgo de episodios de inestabilidad cambiaria.

No obstante, reconoció que existen factores externos que podrían modificar ese panorama.

"Una mala cosecha, una sequía o inundaciones pueden golpear y generar un cambio en el escenario", advirtió.

Pese a ello, Ravier insistió en que el Gobierno mantiene una visión positiva sobre la evolución del mercado cambiario y descartó, por el momento, un salto brusco del dólar como los registrados en otras etapas de la economía argentina.