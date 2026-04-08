Superadas las instancias legales sin observaciones por parte de la Junta Electoral, los casi 25.000 afiliados de UPCN San Juan se preparan para una nueva elección sindical que se llevará a cabo este próximo jueves 9 de abril. En el cuarto oscuro estará la boleta encabezada por el actual secretario general, José “Pepe” Villa, quien buscará renovar su mandato al frente de uno de los gremios más numerosos de la provincia y que ya plante como objetivo en su gestión fortalecer los servicios de salud que brinda el gremio.

La jornada electoral se desarrollará con un amplio despliegue territorial. Habrá urnas distribuidas en cada departamento, municipio y lugar de trabajo, en línea con lo establecido por el calendario y el estatuto del sindicato. La logística también contempla la participación de afiliados jubilados, quienes podrán emitir su voto en las distintas delegaciones habilitadas.

“Van a estar en cada lugar de trabajo, en escuelas, en los departamentos, en las seccionales y en las delegaciones. Hay gente jubilada que también vota y lo hace justamente en esas delegaciones”, explicó Villa, al detallar el esquema de votación que apunta a garantizar una alta participación.

En ese contexto, el dirigente sindical destacó la importancia de la elección como instancia de expresión democrática para los trabajadores. “Hemos hecho muchas cosas en estos últimos años como para que nos acompañen. Necesitamos siempre el voto y el aliento de la gente para poder seguir creciendo, innovando y brindando lo mejor a nuestros afiliados”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE.

De cara a un eventual nuevo mandato, Villa adelantó que uno de los ejes centrales de su gestión será el fortalecimiento de los servicios de salud que brinda el gremio. En un escenario donde las prestaciones de las obras sociales muestran limitaciones, el dirigente planteó la necesidad de reforzar la cobertura desde el sindicato.

“El mayor protagonismo estará en la salud. Queremos que el afiliado pague lo menos posible y poder ayudarlo más, porque la cobertura de la obra social ha caído un poco. Trataremos de cubrir parte de eso con nuestros fondos. Es como un sueldo indirecto para el trabajador”, aseguró.

La apuesta por la salud se inscribe en una estrategia más amplia de UPCN, que en los últimos años ha buscado diversificar sus servicios y ampliar los beneficios para sus afiliados. Según Villa, el gremio mantiene un crecimiento sostenido en distintas áreas, lo que le permite proyectar nuevas acciones en favor de los trabajadores estatales.

Al mismo tiempo, el dirigente hizo una lectura del contexto actual y remarcó el rol del sindicato en la provincia. En ese sentido, sostuvo que UPCN mantiene una postura de acompañamiento en un escenario económico complejo, sin perder de vista la defensa de los intereses de sus afiliados.

Con una estructura consolidada y presencia en toda la provincia, UPCN se encamina a una elección que pondrá a prueba no solo la conducción actual, sino también el nivel de respaldo de sus bases. El resultado del 9 de abril definirá el rumbo del gremio en los próximos años, con la salud como uno de los ejes prioritarios en la agenda sindical.

¿La última de “Pepe” Villa?

El secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, busca un nuevo mandato al frente del gremio con más afiliados de San Juan. Pero esta vez asoma como el último. La lectura surge de su propia respuesta al ser consultado sobre su futuro: dijo que “sí”, aunque aclaró que “falta tanto” para llegar al final del próximo período, en 2030, que prefiere “vivir el día a día”.