El Gobierno argentino sigue de cerca la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil y analiza que Javier Milei vuelva a expresar públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, principal rival del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los brasileños concurrirán a las urnas el próximo domingo 4 de octubre, en una elección que también es seguida con atención en la Casa Rosada por el impacto que puede tener sobre la relación bilateral.

Una fuente vinculada a las altas esferas del Ejecutivo argentino aseguró que la elección “está pareja” y señaló el interés del Gobierno por el resultado. En ese marco, en Balcarce 50 evalúan un nuevo mensaje de Milei hacia Flávio Bolsonaro, a quien el Presidente ya respaldó de manera explícita durante la campaña.

Milei ya había viajado a San Pablo a fines de julio para participar del lanzamiento formal de la candidatura del senador brasileño. En aquella oportunidad, el mandatario argentino volvió a cuestionar a Lula y manifestó su apoyo al candidato del Partido Liberal.

La participación de Milei en la campaña brasileña profundizó las diferencias entre ambos gobiernos. Durante su visita a Brasil, el Presidente argentino cuestionó duramente a Lula y calificó al mandatario brasileño con términos que elevaron la tensión diplomática entre ambos países. Posteriormente, Milei también acusó al gobierno de Lula de haber financiado la campaña de Sergio Massa en 2023 y de impulsar una supuesta campaña contra la Argentina, afirmaciones que forman parte de la escalada de cruces entre ambos gobiernos.

La relación bilateral

El escenario electoral brasileño tiene una relevancia particular para Argentina debido al peso de Brasil como principal socio comercial del país. Por eso, una eventual modificación del rumbo político brasileño es seguida con atención por el Gobierno de Milei.

La tensión diplomática ya tuvo consecuencias concretas. Según las fuentes, el gobierno de Lula decidió retirar a su embajador de la Argentina y dejar la representación diplomática en manos del encargado de negocios, en medio de los cruces entre ambos presidentes.

Mientras tanto, Lula también se refirió públicamente a la relación de su principal rival con otros gobiernos. En los últimos días cuestionó la cercanía de Flávio Bolsonaro con Estados Unidos y criticó la propuesta del senador de incorporar a Brasil al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Una elección abierta

A una semana de la primera vuelta, las encuestas citadas muestran una competencia sin un candidato por encima del 50% de los votos válidos. Un sondeo de Quaest ubicó a Lula con 37% y a Flávio Bolsonaro con 33%, mientras que BTG/Nexus registró 40% contra 37%. Datafolha, por su parte, midió 40% para Lula y 36% para Bolsonaro, con una diferencia dentro del margen de error informado por el estudio.

Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos válidos, la elección tendrá una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. En ese escenario, los votos de los demás candidatos podrían adquirir relevancia para la definición presidencial.

Además de Lula y Flávio Bolsonaro, entre los candidatos con mayor presencia aparecen el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado; el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema; y el psiquiatra y escritor Augusto Cury. La campaña ingresó así en su tramo decisivo, mientras los principales espacios buscan captar a los votantes de las candidaturas menores.

Para el Gobierno argentino, el resultado será seguido especialmente de cerca por las implicancias que pueda tener para el vínculo entre ambos países. En paralelo, la Casa Rosada analiza si Milei volverá a intervenir públicamente en la campaña para respaldar a Flávio Bolsonaro antes de que los brasileños concurran a las urnas.