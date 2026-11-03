La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones para renovar autoridades nacionales, provinciales y regionales. En San Juan, la disputa por la conducción quedó planteada entre Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, y Carla Costabile, dirigente nacional de Asijemin, en una interna que enfrenta a dos espacios con representación en distintos sectores del sindicalismo provincial.

La votación se desarrolla entre las 8 y las 17, mediante el voto directo y secreto de los afiliados. Las nuevas autoridades asumirán para el período comprendido entre diciembre de 2026 y noviembre de 2030. En la provincia, el resultado definirá quién reemplazará a Sergio Calderón, actual secretario general de la CTA de los Trabajadores.

La elección presenta una particularidad: aunque Calderón dejará la máxima conducción provincial, continuará participando de la estructura sindical si gana la Lista 10, ya que acompaña a Quiroga como candidato a secretario adjunto. De esta manera, uno de los sectores propone una renovación de la conducción que mantiene al actual titular dentro de la fórmula.

Dos listas y una disputa entre sectores sindicales

La Lista 10 está encabezada por Patricia Quiroga, quien conduce UDAP, uno de los principales gremios docentes de San Juan y protagonista de las negociaciones salariales con el Gobierno provincial. Su candidatura cuenta con el acompañamiento de organizaciones como ATE, Sidunsj, APA, Actores y distintos espacios territoriales.

Quiroga también integra la conducción nacional de Ctera, por lo que su participación en la elección representa una nueva instancia de proyección sindical por fuera del ámbito estrictamente docente.

Enfrente se encuentra Carla Costabile, secretaria adjunta nacional de Asijemin, el gremio que representa a los trabajadores jerárquicos mineros. Encabeza la Lista 26 de Julio, integrada por organizaciones como Asijemin, Sutepa, Fetia, Ammar, Alternativa Docente, sectores de ATE y agrupaciones vinculadas con la economía social.

La dirigente forma parte del espacio sindical vinculado a Marcelo Mena, referente de Asijemin que también tuvo participación en el reciente reordenamiento de las organizaciones gremiales de San Juan.

La competencia pone frente a frente a dos armados con diferentes recorridos. Mientras Quiroga busca ampliar su representación desde el sindicalismo docente y estatal, Costabile plantea una alternativa con participación de organizaciones gremiales, sociales y trabajadores de distintas actividades económicas.

Una elección después de la renovación de la CGT

La votación de la CTA representa otro capítulo del reordenamiento sindical sanjuanino durante 2026. Meses atrás, la CGT provincial resolvió su renovación de autoridades mediante una lista de unidad que permitió la continuidad de Eduardo Cabello, respaldado por 54 organizaciones gremiales.

A diferencia de aquella definición, la CTA tendrá una competencia directa entre dos listas. El resultado permitirá conocer cómo se distribuyen los apoyos dentro de una central que reúne a sindicatos tradicionales, organizaciones sociales y representantes de trabajadores de diferentes sectores.

Cuestionamientos al padrón electoral

La previa de la elección también estuvo atravesada por reclamos sobre la distribución de los votantes. Según publicó Manso Diario el 28 de octubre, afiliados residentes en el Gran San Juan denunciaron que figuraban habilitados para sufragar en departamentos alejados, como Calingasta y Valle Fértil.

Entre los casos mencionados apareció el de un afiliado de Actores con domicilio en Rivadavia que fue asignado a una mesa de Barreal. También se señaló que la propia Costabile figuraba en el padrón para votar en Valle Fértil.

Desde el sector opositor cuestionaron estas situaciones y sostuvieron que podían dificultar la participación de afiliados. Las denuncias fueron difundidas antes de los comicios y no constituyen, por sí solas, una acreditación de irregularidades electorales.

También se renueva la conducción nacional

En paralelo a la elección provincial, los afiliados votan para renovar la conducción nacional de la CTA de los Trabajadores. La disputa enfrenta a Roberto Baradel, dirigente de Suteba que encabeza la Lista 10, y Romina del Plá, referente sindical vinculada al Partido Obrero.

La renovación marcará el cierre de los 20 años de Hugo Yasky al frente de la central, cargo que ocupa desde 2006. En San Juan, una vez finalizada la votación y realizado el escrutinio, se conocerá cuál de las dos listas conducirá la organización durante los próximos cuatro años.