La Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso que avance con suficiente anticipación en la definición de las reglas que regirán los próximos comicios y advirtió que el tiempo disponible para implementar eventuales cambios comienza a ser limitado.

El planteo fue realizado mediante la Acordada Extraordinaria 155, firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas. El tribunal puso el foco en la necesidad de preservar la previsibilidad del proceso electoral ante la existencia de distintos proyectos que podrían modificar el régimen electoral, el funcionamiento de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas.

La advertencia apunta a que cualquier modificación sea resuelta con el tiempo suficiente para que pueda ser aplicada sin afectar la organización de las elecciones. En ese sentido, la Cámara sostuvo que el Estado debe garantizar el ejercicio efectivo del sufragio y que la Justicia Electoral necesita contar con un plazo razonable para adecuar sus procedimientos a las nuevas reglas.

El reclamo al Congreso

Los magistrados señalaron que actualmente existen en el Congreso de la Nación iniciativas en condiciones de ser tratadas que contemplan modificaciones de importancia en materia electoral.

Ante ese escenario, la Cámara consideró “prudente y necesario” poner sus observaciones en conocimiento de las autoridades políticas y remarcó la conveniencia de que cualquier reforma al régimen electoral, a los partidos políticos o al financiamiento de las campañas respete los estándares internacionales de anticipación.

El objetivo planteado por el tribunal es resguardar “la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero” y evitar que las modificaciones sean aprobadas cuando ya no exista margen suficiente para su implementación.

La Justicia Electoral también destacó que necesita disponer de “el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral”, para aplicar de manera adecuada y efectiva las eventuales reformas que sancione el Congreso.

Los plazos que preocupan a la Justicia

La Cámara fundamentó su posición en recomendaciones de organismos internacionales sobre la estabilidad de las normas electorales. Entre ellas, citó el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que recomienda que los cambios se realicen idealmente entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral.

También mencionó el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, que establece como criterio que los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían modificarse menos de un año antes de una elección.

La preocupación de los jueces tiene además un componente operativo. El proceso electoral está compuesto por una serie de etapas y plazos que, en muchos casos, son perentorios e improrrogables. Por eso, cualquier cambio en las reglas requiere tiempo para adaptar la planificación, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar adelante los comicios.

Con la acordada, la Cámara Electoral formalizó así su advertencia ante el Congreso y pidió que las decisiones sobre las eventuales reformas sean adoptadas con la anticipación necesaria para evitar incertidumbre y garantizar que el próximo proceso electoral pueda desarrollarse con reglas previsibles.