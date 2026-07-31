Las empanadas son uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina, pero también ofrecen un amplio margen para innovar. Más allá de las versiones clásicas de carne, jamón y queso o humita, existen combinaciones que incorporan ingredientes poco habituales y permiten darle un giro diferente a una preparación de todos los días.

Una selección de recetas difundida por Infobae reúne seis opciones fáciles de preparar, con rellenos que mezclan sabores dulces, especiados y ahumados. La propuesta apunta a quienes buscan cocinar algo distinto sin recurrir a elaboraciones complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Entre las alternativas aparecen las empanadas de pollo al curry con manzana, que combinan el sabor especiado del curry con el toque fresco y ligeramente dulce de la fruta. También figuran las de cerdo desmenuzado con salsa barbacoa, ideales para aprovechar carne cocida y obtener un relleno jugoso.

Otra de las propuestas incluye espinaca, ricota y nueces, una combinación vegetariana con mayor textura y sabor. La lista se completa con empanadas de salmón y queso crema, de hongos con queso azul y una versión de calabaza asada con queso y cebolla caramelizada. Todas pueden cocinarse al horno y demandan pocos minutos de preparación.

Opciones para todos los gustos

Las recetas comparten una misma base: tapas de empanadas listas para usar y rellenos preparados previamente. De esa manera, el armado resulta sencillo y permite adaptar los ingredientes según las preferencias de cada familia o lo que haya disponible en casa. Además de ofrecer nuevos sabores, estas variantes permiten incorporar más verduras, pescados o carnes blancas a la alimentación diaria.

También son una opción práctica para reuniones, almuerzos informales o para cocinar con anticipación y conservar en el freezer. Los especialistas en cocina destacan que pequeños cambios en el relleno pueden transformar un plato tradicional sin perder su esencia. La clave está en combinar ingredientes que aporten equilibrio entre textura, aroma y sabor, manteniendo la practicidad que caracteriza a las empanadas.