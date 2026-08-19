La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares volverá a reunirse este viernes para analizar una actualización de los salarios mínimos del personal que realiza tareas domésticas en hogares de todo el país.

El encuentro fue convocado para las 14 y tendrá como objetivo definir nuevos incrementos para las distintas categorías del sector. La convocatoria fue oficializada a través de la resolución 5 de la Comisión, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La comisión está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía y Capital Humano, además de la Secretaría de Trabajo, que ejerce la presidencia del organismo y brinda el soporte legal, técnico y administrativo.

Cuánto cobran actualmente las empleadas domésticas

La nueva discusión salarial se produce después del último acuerdo alcanzado en abril, que estableció una suba acumulada del 6,4% distribuida en tres tramos. De esta manera, las trabajadoras que cobran un salario mensual recibieron el último incremento a comienzos de julio.

A la espera de una nueva actualización, las remuneraciones mensuales mínimas vigentes parten de $505.302,76 y llegan hasta $553.725,91, según la categoría y la modalidad de trabajo. Para quienes cobran por hora, los valores comienzan en $4.438,77.

El acuerdo anterior también contempló una suma no remunerativa de $20.000 para las trabajadoras que cumplen más de 16 horas semanales.

Las cinco categorías del empleo doméstico

Los salarios mínimos se establecen de acuerdo con las tareas que realiza cada trabajador y distinguen entre las modalidades con retiro y sin retiro.

La primera categoría corresponde a los supervisores, que coordinan y controlan las tareas de dos o más personas a su cargo.

La segunda comprende al personal para tareas específicas, como los cocineros contratados exclusivamente para esa función y otros trabajos que requieren una especial idoneidad.

La tercera categoría corresponde a los caseros, encargados del cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan por su actividad laboral.

La cuarta incluye al personal dedicado a la asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

Por último, la quinta categoría corresponde al personal para tareas generales, que realiza trabajos de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras tareas habituales del hogar.

El encuentro del viernes será clave para determinar si finalmente se modifica la escala salarial vigente y cuánto será el incremento que recibirán las trabajadoras del sector.