Empresa de Facebook detectó hombre que difundía videos de abuso infantil

Un hombre de Pocito fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por distribuir y tener material de abuso y explotación sexual infantil. Se trata de Diego Alexis Gordillo, quien llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y su defensa.

La investigación comenzó a partir de una alerta de Meta, la empresa que administra Facebook, Instagram y WhatsApp. En este caso, el reporte estaba relacionado con Threads, otra de sus plataformas, donde se detectó la distribución de un video que contenía material de abuso y explotación sexual infantil.

En la investigación trabajaron la fiscal Ingrid Schott y el ayudante fiscal Federico Pereyra, integrantes de la Unidad Fiscal Anivi. Según explicaron desde la Fiscalía, San Juan trabaja conjuntamente con Missing Children y funciona como punto de contacto provincial de la red 24/7. Este mecanismo permite actuar con prioridad ante alertas vinculadas con la circulación de este tipo de contenido en internet.

El reporte recibido aportó información sobre el teléfono utilizado y el lugar desde donde se había subido el material. Con esos datos, los investigadores pudieron identificar el dispositivo y obtenerlo durante el procedimiento de secuestro.

Los representantes judiciales explicaron que no fue necesaria una pericia posterior de los dispositivos electrónicos para avanzar hacia el juicio abreviado, ya que la información aportada por la alerta y los elementos reunidos durante la investigación permitieron llegar al acuerdo.

En cuanto a la condena, Gordillo recibió tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. Desde la Fiscalía señalaron que se tuvo en cuenta que era su primera condena y que no registraba antecedentes penales computables.