El Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación de San Juan formalizaron un acta complementaria con Minera Andina del Sol para fortalecer la infraestructura educativa en los departamentos de Iglesia y Jáchal. En el marco del acuerdo, la empresa minera donó módulos habitacionales que serán destinados a cuatro establecimientos educativos de la zona.

Las escuelas beneficiadas son la Escuela Agroindustrial Monseñor Dr. Juan V. Cuello, de San José de Jáchal, y la Escuela Agroindustrial Cornelio Saavedra, de Rodeo. En ambos casos, los módulos permitirán crear y ampliar centros tecnológicos y aulas de formación. A su vez, se ampliará la superficie áulica de las escuelas Paso de los Andes, de Malimán, y Antártida Argentina, de Angualasto.

La mejora de estos espacios busca ofrecer mejores condiciones de habitabilidad y comodidad para los estudiantes, además de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las comunidades beneficiarias. Minera Andina del Sol tuvo a su cargo la provisión, el traslado, la instalación y el acondicionamiento de los módulos, mientras que el Ministerio de Educación definió su uso pedagógico y los incorporará al funcionamiento de cada institución. Por su parte, el Ministerio de Minería realizó las gestiones para acompañar la implementación de la iniciativa.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la acción se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego para promover un desarrollo minero responsable y generar mejores condiciones en las comunidades vinculadas a la actividad. A través del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, estas acciones buscan ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Iglesia y Jáchal.