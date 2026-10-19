Los empresarios del transporte público de San Juan pidieron al Gobierno provincial que el boleto de colectivo de primera sección pase de $1.300 a $1.550. Según fuentes de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), la solicitud se realizó tras una revisión de costos y representa un incremento de $250, equivalente al 19,23%. El pedido todavía debe ser evaluado por el Ejecutivo provincial.

El último aumento tarifario se aplicó en abril de 2026, cuando el pasaje de primera sección pasó de $1.070 a $1.300, una suba del 21,5%. En aquella oportunidad, el Gobierno definió el nuevo cuadro tarifario tras analizar la estructura de costos junto con los empresarios, con especial atención a los salarios de los choferes y al precio de los combustibles.

El nuevo planteo se conoce después de que ATAP reclamara una revisión de los recursos destinados al funcionamiento del sistema. Durante el paro de colectivos de octubre, Ricardo Salvá, representante de la entidad, sostuvo que al transporte le faltaban unos $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos. En ese momento, aclaró que el reclamo empresario apuntaba a recomponer la ecuación económica del servicio y no a aumentar el boleto. Ahora, tras una nueva revisión de costos, el sector pidió elevar la tarifa a $1.550.

La discusión por los ingresos del sistema coincide con las negociaciones salariales entre los empresarios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que derivaron en una medida de fuerza que dejó a San Juan sin colectivos durante aproximadamente un día y medio en la primera semana de octubre.

El 8 de octubre, después de una negociación de siete horas, ATAP y UTA alcanzaron un acuerdo que permitió restablecer el servicio. Las empresas se comprometieron a pagar una diferencia salarial de aproximadamente $324.000 por chofer, con depósito previsto para el viernes 9 de octubre. El monto correspondía a las diferencias de septiembre, luego de que los trabajadores denunciaran que sus haberes habían sido liquidados con la escala de abril. El acuerdo contempló la aplicación de un incremento salarial del 10,5% y una actualización de viáticos.

Sin embargo, el entendimiento no cerró la discusión salarial. El jueves 15 de octubre, en una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, UTA y los empresarios acordaron otro pago extraordinario de $60.000 no remunerativos para cada chofer, previsto para este viernes 16 de octubre.

A pesar de estos avances, todavía quedan diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto, cuyos montos deberán resolverse en próximas negociaciones.

Mientras continúa la discusión por los salarios adeudados, el pedido de ATAP para llevar el boleto a $1.550 abre una nueva instancia de negociación con el Gobierno provincial. Por el momento, no hay una decisión oficial que confirme una nueva tarifa.