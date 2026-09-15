San Juan se prepara para recibir a empresarios, transportistas, operadores logísticos, compañías mineras, empresas energéticas y organismos públicos en el 5° Seminario de Transporte y Logística. El encuentro se realizará el próximo 30 de septiembre en el SUM de la Universidad Católica de Cuyo y tendrá como eje los desafíos y oportunidades que atraviesa el sector.

La jornada tendrá como objetivo debatir estrategias, compartir experiencias y promover acuerdos que permitan impulsar el desarrollo de la actividad. La propuesta se desarrolla en un contexto de crecimiento para la provincia, especialmente por la expansión de la minería y los proyectos energéticos.

Una agenda vinculada al crecimiento provincial

El seminario es organizado por la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam) San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La convocatoria apunta a generar un espacio de intercambio entre los distintos sectores que participan de las cadenas logísticas.

La agenda incluirá temas relacionados con la minería, la energía, el transporte multimodal, los costos logísticos y la capacitación profesional. Estos ejes serán analizados por representantes del sector privado y organismos públicos.

El desafío de acompañar la minería y la energía

La convocatoria reunirá a compañías mineras, empresas energéticas, proveedores y operadores logísticos, además de transportistas y empresarios. El objetivo será analizar los desafíos que enfrenta la actividad logística ante un escenario marcado por el crecimiento de la minería y los proyectos energéticos.

Desde la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción señalaron que el seminario buscará fortalecer la logística nacional e internacional. Para ello, se pondrá el foco en el intercambio de conocimientos, la capacitación y la articulación entre el sector público y privado.

Costos y contexto económico

Durante la jornada se desarrollarán distintos paneles para abordar cuestiones vinculadas con la actividad. Entre los temas previstos estarán la economía en transición, la evolución de los costos del transporte y el contexto macroeconómico.

También se analizarán experiencias logísticas en alta montaña, un aspecto considerado de especial relevancia para San Juan por su ubicación estratégica y su vinculación con la actividad minera. La propuesta permitirá compartir experiencias y analizar los desafíos particulares que plantea este tipo de logística.

Una oportunidad para fortalecer el sector

El encuentro buscará generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la competitividad de quienes forman parte de la actividad. La articulación entre empresas, transportistas, operadores, organismos públicos y sectores vinculados con la producción será uno de los puntos centrales de la jornada.

En este contexto, San Juan busca consolidarse como un punto de referencia para el debate y la planificación logística. La expansión de la minería y la energía demanda cadenas de abastecimiento cada vez más eficientes, seguras y competitivas, y el seminario apunta a generar un espacio para analizar esos desafíos.