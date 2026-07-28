Empujó a su pareja embarazada por las escaleras, pero no irá preso

La justicia de San Juan dictó una sentencia de tres años de prisión de cumplimiento condicional para Francisco Weber. El hombre recuperó la libertad al no contar con antecedentes penales previos a este proceso judicial. El juez Matías Parrón emitió el fallo tras un acuerdo alcanzado con el fiscal Fernando Bonomo. Weber fue declarado responsable por delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas con arma y daño simple".

El hecho ocurrió el 27 de junio en un departamento de Rivadavia durante una escena de celos por un teléfono celular. El agresor sostenía que "mientras él había salido, otra persona había estado en la vivienda junto a la mujer".

En medio de la discusión, Weber utilizó dos cuchillos para intimidar a la joven y luego la empujó por la escalera del edificio. La víctima sufrió diversas lesiones que le demandaron 15 días de incapacidad según el informe del médico legista.

La agresión continuó cuando el hombre golpeó a la mujer con el cabo de una de las armas blancas. El ataque le provocó un corte en la frente antes de que el sujeto abandonara el consorcio situado en la zona de Juan B. Justo y avenida Córdoba. Durante su huida, el condenado también provocó daños en un automóvil antes de ser interceptado por la policía.

A pesar de la gravedad del ataque, las pericias determinaron que "el embarazo no corrió riesgo" y que el bebé no sufrió lesiones. Esta conclusión médica permitió que la pena impuesta fuera de ejecución condicional.

El debate se realizó bajo el sistema de Flagrancia sin presencia de medios de comunicación en la sala de audiencias. Francisco Weber permaneció con prisión preventiva desde el día del incidente hasta la finalización del juicio.