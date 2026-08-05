El sindicalismo sanjuanino afrontará una semana decisiva entre el 20 y el 25 de agosto. En apenas cinco días quedarán definidas las dos principales estructuras del movimiento obrero provincial: primero se oficializará la nueva conducción de Las 62 Organizaciones Peronistas y luego la CGT Regional San Juan renovará sus autoridades, con Eduardo Cabello como principal favorito para continuar al frente de la central obrera.

Aunque se trata de procesos distintos, ambos forman parte de una misma disputa por la representación sindical y política del peronismo de cara a las elecciones de 2027. Mientras la CGT buscará ratificar el liderazgo institucional que mantiene desde hace casi dos décadas, Las 62 intentarán recuperar protagonismo como brazo político del movimiento obrero dentro del Partido Justicialista.

La reorganización de Las 62 comenzó a consolidarse tras la creación de la Intersindical, espacio integrado por gremios que tomaron distancia de la conducción cegetista. Ese proceso coincidió con el impulso que Hugo Moyano dio a la reactivación de la organización a nivel nacional y aceleró el armado en San Juan.

La futura conducción estará integrada por dirigentes de gremios como el Sindicato de los Plásticos, Satsaid, la UOM, Químicos y representantes de ATSA. El objetivo del espacio excede la actividad gremial: pretende volver a tener incidencia en las decisiones políticas del PJ y reclamar representación propia en las listas legislativas.

Cinco días después, el 25 de agosto, será el turno de la elección de autoridades de la CGT Regional. Allí, Eduardo Cabello buscará renovar el mandato que ejerce desde hace casi 18 años, en un escenario que por primera vez en mucho tiempo tendrá un sector disidente organizado.

Ese espacio, articulado a partir de la Intersindical y con la UOM como uno de sus principales referentes, reclama una renovación en la conducción de la central obrera y cuestiona el rol que la CGT tuvo frente a los conflictos laborales de los últimos años. Además, exige mayor transparencia en el proceso electoral y una participación más amplia de los gremios.

Sin embargo, el oficialismo mantiene una ventaja importante por el sistema de congresales, que otorga mayor representación a los sindicatos con más afiliados cotizantes. En ese esquema, Cabello conserva el respaldo de gremios de fuerte peso electoral como UPCN, Uocra, SEC, Luz y Fuerza y UDA, además del apoyo político que significará la presencia de dirigentes nacionales de la CGT durante la jornada electoral. El sábado pasado hubo una reunión en el que Cabello mostró músculo al reunir a una treintena de gremios que apoyan su continuidad.

Más allá de la continuidad de Cabello, la semana dejará un cambio de fondo en el escenario sindical. La CGT mantendría la representación institucional de los trabajadores, mientras que Las 62 buscarán consolidarse como un actor con peso propio dentro del peronismo sanjuanino. La convivencia entre ambos espacios comenzará a influir en las discusiones políticas y en el armado electoral con vistas a 2027.