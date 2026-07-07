El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó a DIARIO HUARPE que en un plazo de dos semanas comenzará de manera efectiva la construcción de los dos puentes proyectados sobre los badenes de acceso a la localidad de Mogna, en el departamento Jáchal. La obra, adjudicada a la empresa Federico Hnos., representa una inversión histórica de 1.653.640.000 para la estructura sobre el río Tafí y un presupuesto oficial de 2.046.700.000 para el segundo puente, emplazado sobre el río La Quebrada. Estos trabajos, financiados a través del Fideicomiso Minero Fase VI Veladero, buscan dar una solución definitiva al aislamiento que sufre la comunidad durante las crecidas estivales.

Según detalló el funcionario, la empresa ya se encuentra realizando el montaje de la logística y la instalación del obrador para intervenir simultáneamente en ambos frentes. El proyecto integral tiene un plazo de ejecución estimado de entre ocho y nueve meses, lo que permitirá garantizar la conectividad permanente de la zona antes de la finalización del próximo año.

Detalles técnicos del puente sobre el río Tafí

La estructura diseñada para cruzar el río Tafí será la de mayor envergadura en cuanto a su configuración estructural, con una longitud aproximada de 50 metros. El diseño contempla una orientación noroeste-sudeste y una tipología de dos luces, adaptándose a la morfología específica del cauce del río.

Desde el punto de vista de la ingeniería, se ha definido una fundación superficial mediante bases, calculada para optimizar la resistencia según la capacidad portante del terreno. La calzada será de doble carril de circulación, con un ancho de 7 metros y un espesor de rodamiento de ripio de 0,20 metros, complementada con banquinas de dos metros a cada lado. Además, contará con veredas peatonales y defensas hidráulicas de avanzada para proteger la estructura de crecidas extraordinarias.

Especificaciones del puente sobre el río La Quebrada

Para el cruce sobre el río La Quebrada, también conocido como La Dorada, se proyectó una estructura de 20 metros de longitud distribuida en tres luces. A pesar de ser más corto que el del río Tafí, su presupuesto es superior debido a las complejidades del terreno y las obras complementarias de protección requeridas en este punto crítico.

Al igual que el puente mayor, esta obra contará con una calzada enripiada de 7 metros de ancho y banquinas laterales. Su función principal será reemplazar el badén actual, que históricamente queda inhabilitado ante el aumento del caudal, impidiendo el paso de ambulancias, colectivos y transporte de suministros hacia Mogna.

Infraestructura de protección y estética regional

Un aspecto central del proyecto es la integración paisajística y la resistencia hidráulica. Ambos puentes estarán revestidos en piedra laja y contarán con cordones de hormigón para armonizar con el entorno natural del norte sanjuanino.

Para asegurar la durabilidad de las vías de acceso, se ejecutarán sistemas de drenaje y defensas mediante la colocación de muros de piedra, colchonetas y gaviones. Estos elementos son vitales para resistir la fuerza erosiva de las aguas durante las tormentas. Asimismo, el plan de obra incluye trabajos de encauzamiento de los ríos, señalización vial vertical, iluminación y la instalación de un alambrado perimetral para reforzar la seguridad en toda la traza.

Impacto en la seguridad y conectividad

La construcción de estos puentes no se limita a la conectividad básica; el diseño incluye la creación de un mirador panorámico para potenciar el atractivo turístico de la zona. Con estas estructuras, se garantiza que los habitantes de Mogna, incluidos los estudiantes y el personal sanitario, no vean interrumpidas sus actividades por causas climáticas. "Es una decisión firme del gobernador que estos puentes sean una realidad para terminar con una deuda histórica", concluyó Perea.