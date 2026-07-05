En el Senado se presentaron 523 proyectos de ley en seis meses

Durante el primer semestre del año, el Senado de la Nación registró la presentación de 523 proyectos de ley, de acuerdo con un relevamiento sobre la actividad legislativa de la Cámara alta. El informe refleja una marcada diferencia entre los distintos bloques parlamentarios y muestra que 69 de los 72 senadores impulsaron al menos una iniciativa en ese período.

El dato más relevante del análisis es la concentración de proyectos en el interbloque Justicialista. Con 21 integrantes, el espacio presentó 251 iniciativas, lo que representa cerca del 48% de toda la producción legislativa del semestre. Desde ese sector sostienen que la oposición suele asumir un rol más activo en la elaboración de proyectos para instalar temas en la agenda parlamentaria.

Detrás del peronismo se ubicó la Unión Cívica Radical, con 74 proyectos de ley, equivalente al 14% del total. El bloque Independencia ocupó el tercer lugar con 44 iniciativas, seguido por Moveré Santa Cruz, con 26; Convicción Federal, con 24; y el PRO, con 21 proyectos.

En el caso del oficialismo, los 21 integrantes de La Libertad Avanza presentaron 19 proyectos de ley durante el semestre, alrededor del 4% del total registrado en la Cámara alta. El monobloque Despierta Chubut alcanzó la misma cantidad de iniciativas.

El ranking individual es encabezado por el senador justicialista Jorge Capitanich, quien presentó 104 proyectos de ley entre enero y junio. Lo siguen Adán Bahl, con 55 iniciativas; Beatriz Ávila, con 44; Anabel Fernández Sagasti, con 40; y Alicia Kirchner, con 28.

Entre los diez legisladores con mayor actividad también aparecen el sanjuanino Sergio Uñac, junto a Martín Soria, Carlos Linares, Daniel Bensusán y Ana Inés Marks, todos con una destacada participación en la presentación de proyectos.

En el otro extremo del listado figuran tres senadoras que no impulsaron ninguna iniciativa durante el semestre: Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Vilma Bedia, las tres pertenecientes a La Libertad Avanza. A ellas se suman otros ocho legisladores que presentaron apenas un proyecto de ley en los primeros seis meses del año.

El relevamiento también identifica casos puntuales dentro del oficialismo, como el de Patricia Bullrich, autora de un proyecto vinculado a biocombustibles y coautora de otra iniciativa relacionada con la obra pública.

Los datos muestran un semestre con intensa actividad legislativa en términos cuantitativos, aunque con una distribución desigual entre bloques políticos y entre los propios senadores, evidenciando el mayor protagonismo opositor en la generación de proyectos de ley durante la primera mitad del año.