A un mes de la inauguración de Punto PyME, el espacio que centraliza la atención de la Agencia Calidad San Juan, la Agencia Fiduciaria San Juan y la Agencia San Juan Desarrollo e Inversiones, el balance es positivo. Su presidente, Manuel Rodríguez, confirmó que la cantidad de créditos otorgados a través de las distintas líneas de financiamiento aumentó más del 30%, impulsada por un fuerte crecimiento en las consultas de empresas, emprendedores y productores.

"El resultado fue muy interesante. Antes de la apertura recibíamos entre siete y 10 consultas diarias y rápidamente pasamos a alrededor de 30, e incluso algunas jornadas superamos esa cifra", afirmó a DIARIO HUARPE.

El funcionario aseguró que ese incremento en la demanda también comenzó a reflejarse en las aprobaciones. "Las concreciones también crecieron. Aunque el otorgamiento de un crédito lleva un proceso de evaluación, registramos un aumento superior al 30% en los créditos entregados desde la apertura de Punto PyME", sostuvo.

Además, destacó que la unificación de las tres agencias mejoró la atención. "Hoy una persona puede acercarse a un solo lugar y recibir asesoramiento sobre todas las líneas disponibles. Si una alternativa no se ajusta a su proyecto, inmediatamente puede evaluar otra opción con otra de las agencias que funcionan en el mismo espacio", explicó.

Ventanilla abierta para nuevos créditos

Rodríguez indicó que todas las líneas continúan disponibles bajo la modalidad de ventanilla abierta. "Los fondos permanecen disponibles hasta que se agotan y, a medida que los beneficiarios cumplen con el pago de las cuotas, esos recursos vuelven al sistema para financiar nuevos proyectos", señaló.

En ese sentido, remarcó: "Es muy importante que quienes accedieron a un crédito cumplan con sus obligaciones, porque eso permite que otros emprendedores y empresas también puedan acceder al financiamiento".

Requisitos según cada línea

El presidente de la Agencia Calidad San Juan explicó que las condiciones cambian de acuerdo con el tipo y el monto del crédito solicitado dentro de las distintas herramientas que ofrece Punto PyME.

"En las líneas destinadas a emprendedores o proyectos en etapa inicial, uno de los principales requisitos es presentar una garantía mediante un cheque propio o de terceros", indicó.

Para los créditos de mayor monto, explicó que el análisis es más amplio. "Las líneas que alcanzan hasta $150 millones requieren evaluar la capacidad de pago, la trayectoria de la empresa, la situación impositiva y las garantías ofrecidas. Cuando la solicitud supera los $30 millones también se exigen garantías reales", concluyó.

Las líneas de crédito vigentes