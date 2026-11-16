La falta de aire acondicionado en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (CARF), conocido como La Rotonda, en Villa Krause, generó un reclamo de sus trabajadores, quienes advierten sobre las dificultades para cumplir sus tareas sin equipos de climatización. Ante la situación, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, explicó que los aparatos fueron retirados temporalmente por las obras de remodelación del edificio y aseguró que ya se realizaron gestiones para que sean restituidos.

"Ha habido una presentación de una nota que todavía no nos ha llegado al Ministerio, pero estoy en conocimiento del tema. Al estar en obra La Rotonda, había que cambiar toda la instalación eléctrica y se retiraron temporalmente los aires acondicionados", señaló el funcionario a DIARIO HUARPE al ser consultado por el reclamo.

Dobladez reconoció que la situación se hizo sentir durante los últimos días, particularmente por las altas temperaturas registradas en San Juan. "Se ha sentido la quita de los aires acondicionados la semana pasada, porque hemos tenido un pico de calor", admitió.

Qué respondió Salud ante el reclamo de los trabajadores

El ministro indicó que, frente a las molestias planteadas por el personal, mantuvo conversaciones con el ministro Perea y con la empresa encargada de los trabajos para acelerar las tareas y recuperar la climatización del establecimiento.

"Hemos hablado con el ministro Perea y con la empresa que está realizando la obra para que restituyan los aires acondicionados lo antes posible y aceleren el cambio de la instalación eléctrica", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la intervención responde a una necesidad de infraestructura que, según indicó, no había sido atendida anteriormente. "Es una instalación eléctrica que nunca se había tocado y en la que nunca se había hecho nada. Por eso, hay que tener un poco de paciencia mientras se desarrolla la obra", expresó.

Una remodelación que incluye ampliaciones

Dobladez también se refirió al alcance de los trabajos que se llevan adelante en el centro sanitario de Rawson. Según explicó, la intervención no se limita a resolver los inconvenientes eléctricos, sino que contempla una renovación más amplia de las instalaciones y una ampliación del edificio.

"Es un edificio que va a quedar a nuevo, con una ampliación. Por eso, es un poco de paciencia, pero ya hemos hablado para que restituyan los aires acondicionados", afirmó.

Mientras avanzan las tareas, el reclamo de los trabajadores pone el foco en las condiciones en las que deben desarrollar sus actividades. Según lo planteado por el personal, la falta de climatización también genera preocupación por la llegada de las jornadas de mayor temperatura.

El compromiso expresado por el ministro apunta a que los equipos vuelvan a funcionar cuanto antes, aunque no precisó una fecha concreta para su reinstalación. De esta manera, la restitución de los aires acondicionados dependerá del avance de los trabajos eléctricos y de las gestiones con la empresa responsable de la remodelación.