En medio del Mundial, el FBI investiga posibles negocios iícitos de AFA

La investigación del FBI y fiscales federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos marca un punto de inflexión para la Asociación del Fútbol Argentino. Mientras Claudio Chiqui Tapia acompañaba a la Selección en Miami durante el Mundial 2026, los oficiales convocaron al empresario Guillermo Tofoni a declarar sobre una arquitectura financiera que involucra más de 300 millones de dólares.

El encuentro presencial se extendió durante algo más de dos horas para determinar si las operaciones mediante bancos y sociedades en territorio norteamericano configuraron delitos federales.

El foco del caso se centra en TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la entidad. Las pesquisas permitieron identificar que los fondos circularon por al menos cinco instituciones financieras, incluyendo Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. En esta última entidad se detectó que ingresaron 13.554.200,64 dólares en menos de un año provenientes de patrocinadores como Star Rights Limited y Assist Card.

Ante la consulta sobre si alguna personalidad de la institución podría ser convocada, una de las fuentes respondió que "¿Podría ser convocada alguna personalidad de la AFA?" "Y… están todos acá". Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos gracias a un permiso del juez Diego Amarante, dado que posee una prohibición de salida del país en una causa por presuntos desmanejos de $19.000 millones.

Mientras tanto, en un seminario realizado en el Trump National Doral Miami, los representantes legales de la entidad defendieron su postura. Tomás N. Regalado sostuvo que las medidas de investigación "por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad" y cuestionó la sede del debate al preguntar "¿Por qué esta conversación tiene lugar acá, en este hotel?".

La defensa liderada por Mariano Lizardo fue más enfática sobre el proceso judicial. El abogado afirmó que "Se ha traído a la ciudad de Miami lo que no se puede hacer en la República Argentina" y criticó el uso de información de otros expedientes.

La investigación describe patrones de transferencias veloces donde el dinero permanecía en las cuentas entre 24 y 72 horas antes de dirigirse a sociedades con escasa actividad como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, las cuales recibieron 3.171.800 dólares desde una sola cuenta.

Este avance institucional ocurrió un día después de que el equipo de Lionel Scaloni derrotara tres a dos a Cabo Verde para pasar de ronda. Los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger encabezan ahora las tareas para reconstruir la arquitectura financiera completa del organismo.