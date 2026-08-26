El Instituto Provincial de la Vivienda se prepara para una reactivación en su esquema de adjudicaciones en San Juan. La directora del organismo, Elina Peralta, confirmó la realización de una nueva convocatoria para la adjudicación de casas antes de que termine el año, un proceso que se financiará íntegramente con recursos de la provincia.

Al respecto, la funcionaria detalló que actualmente trabajan en el diseño de los proyectos habitacionales requeridos para el llamado y aseguró: "Estamos trabajando para antes de fin de año hacer un nuevo sorteo".

De manera paralela a la planificación de este sorteo, la institución ultima detalles para iniciar una fase de entregas de complejos habitacionales. Según el cronograma previsto por las autoridades, la distribución de llaves comenzará en septiembre y se extenderá de forma progresiva a lo largo de los meses siguientes. Sobre esta planificación, Peralta puntualizó: "Desde el mes que viene (septiembre) vamos a estar entregando barrios también hasta diciembre".

Por otra parte, el organismo pondrá en marcha nuevamente la denominada Operatoria Individual. Esta alternativa está diseñada de forma específica para aquellos residentes locales que ya poseen un terreno de su propiedad, pero carecen de los recursos financieros para edificar su hogar. Para esta línea, se prevé el otorgamiento de aproximadamente 1.000 créditos, cuyos beneficiarios se definirán mediante un sorteo.

El proceso de postulación para estos préstamos individuales se gestionará completamente de forma virtual. Para participar, las personas interesadas deberán realizar el trámite en la plataforma de Ciudadano Digital.

La titular de la cartera de vivienda especificó sobre la modalidad de selección e inscripción que "Se hará a través de sorteo y la inscripción será a través de un vínculo que van a tener en el CIDI, de manera digitalizada".