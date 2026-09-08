Seis de cada diez argentinos afirmaron que su economía "está empeorando" y de ellos, casi la mitad, el 48,9% "está sufriendo" esa situación a nivel personal. Si se suman ambos números, la evaluación pesimista alcanzó el 58,9%, cifra que se encuentra cuatro puntos por arriba del 54% registrado por esta misma encuesta entre finales de mayo y comienzos de julio.

De acuerdo a esta encuesta, esa suba refleja que la mirada negativa sobre el rumbo de la economía creció en agosto cuatro puntos más.

En agosto el 5,3% de los encuestados sostuvo que la economía "está estancada". Si se suma ese porcentaje más el número actual, aproximadamente el 64% de los consultados no ve que la economía esté mejorando.

En cuanto a la percepción positiva de la economía argentina, la encuesta realizada por el consultor político Jorge Giacobbe reveló que el 28,5% considera que «está mejorando y lo estoy sintiendo», mientras el 7,3% indicó que «está mejorando pero no lo estoy sintiendo». En total, la visión optimista reúne un 35,8%.

Al preguntarles sobre el plan económico del presidente, Javier Milei, el 47,8% señaló que el programa del oficialismo está «equivocado", lo cual lleva a que "la gente sufra sin sentido". Únicamente el 16,8% piensa que el ajuste no es «tan grande» y que «vamos bien» y un 22,4% dijo que «hay que aguantar» con la esperanza de que "en el futuro vamos a estar mejor". Por su parte, un 3,6% afirmó que el ajuste "tiene sentido", pero advirtió sobre la capacidad de la sociedad argentina para "soportar la crisis".

Al mismo tiempo, un 8,7% respondió que no entiende el programa económico de La Libertad Avanza, por lo que manifestó sus dudas respecto a que genere resultados positivos. Por último, el 0,7% expresó su indecisión.