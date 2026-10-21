Un equipo multidisciplinario liderado por la paleontóloga Jimena Trotteyn iniciará este fin de semana la primera campaña de campo en el Área Natural Protegida La Ciénaga de Huaco, para realizar un relevamiento geológico y paleontológico. En diálogo con DIARIO HUARPE, la especialista contó detalles del trabajo que van a realizar en la zona para revalorizar el patrimonio natural y paisajístico del departamento Jáchal.

La iniciativa se enmarca en el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) titulado "Revalorización paleontológica y geológica de la Ciénaga de Guaco", fruto del convenio firmado a principio de julio de este año entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Secretaría de Ambiente provincial.

El estudio busca generar una línea de base científica en una reserva protegida desde 2001, aportando herramientas para la conservación ambiental y el desarrollo turístico.

Trabajo científico articulado en el territorio

El equipo está conformado por cerca de 15 profesionales de diversas disciplinas. La delegación incluye paleontólogos, geólogos, biólogos, licenciados en turismo y comunicadores de la UNSJ, junto a personal de Áreas Protegidas, la Municipalidad de Jáchal y la Cámara de Turismo local.

Al respecto, Trotteyn detalló: "Vamos a realizar la primera campaña paleontológica dentro del proyecto PDTS, que es revalorización paleontológica y geológica de La Ciénaga de Huaco. Esta campaña va a estar compuesta por gente de la universidad, por gente del municipio, por gente de la Cámara de Turismo de Jáchal y por gente de la secretaría de Ambiente".

La campaña contempla tres jornadas de trabajo en el terreno: viernes, sábado y domingo. La primera actividad estará abierta a la comunidad: "Lo más importante es convocar para el viernes, entre las 10 y 11 de la mañana, a la gente en la Escuela Agrotécnica de Jáchal porque lo que vamos a hacer es sociabilizar primero todas estas actividades con la comunidad", precisó la especialista.

Metodología de exploración y búsqueda de fósiles

La prospección articula la revisión bibliográfica previa con el reconocimiento directo en el campo. Sobre la metodología, la especialista explicó: "Llegamos ya con un montón de información obtenida de la bibliografía. Una vez que estamos en el lugar, lo que hacemos es salir a reconocer lo que vimos en la bibliografía en el campo".

Las labores se enfocarán en sitios estratégicos: "Particularmente vamos a ver dos o tres puntos de interés paleontológico. Uno de ellos es ir a ver unas huellas que ya están halladas y los otros puntos son ir a reconocer estructuras geológicas particulares donde puede haber otros restos fósiles".

La Ciénaga posee sedimentos del período Mesozoico con potencial fósil de invertebrados y pisadas de vertebrados.

Trotteyn precisó sobre los hallazgos esperados: "Hay algunos fósiles de invertebrados, hay algunos fósiles restos de plantas probablemente. Lo que todavía no tenemos registro es de huesos propiamente de fósiles, así que vamos a estar bastante enfocados en ver si podemos encontrar algo de eso".

En el aspecto geológico, la zona destaca por la presencia de un anticlinal, un plegamiento visible desde la Cuesta de Huaco que explica la formación del relieve provincial.

Patrimonio científico y proyección turística

La expedición busca además sentar las bases para un sendero interpretativo ambiental. Trotteyn resaltó: "Lo que vamos a hacer es un relevamiento con perspectivas turísticas para poder ver si podemos diseñar después un sendero interpretativo que quede a disposición de la población".

La campaña forma parte de un plan a dos años para abarcar progresivamente la reserva. "Esta es la primera, ojalá de muchas campañas y de muchos hallazgos. Mientras más veces uno va al campo, más hallazgos tiene", concluyó la investigadora.