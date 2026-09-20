Erogarán más agua desde dos diques y piden no acercarse al río Jáchal

El Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) de Jáchal pidió a la población evitar la zona del río durante este lunes 21 de septiembre, debido a una serie de maniobras que se realizarán en los diques Cuesta del Viento y Pachimocho y que provocarán una mayor erogación de agua durante períodos breves.

En términos simples, durante las tareas se liberará desde los diques una cantidad de agua superior a la habitual para comprobar el funcionamiento de los elementos utilizados para regular y descargar los caudales. Esa mayor cantidad de agua llegará al cauce del río Jáchal y puede modificar su comportamiento rápidamente.

Las maniobras comenzarán a partir de las 8 de este lunes y forman parte de una verificación técnica del sistema hidráulico. Desde el COED aclararon que las erogaciones serán por períodos breves, pero advirtieron que el incremento del caudal puede generar cambios significativos en el río.

Por este motivo, las autoridades solicitaron a la comunidad no circular ni permanecer en las inmediaciones del río Jáchal mientras se desarrollen los trabajos. La recomendación alcanza tanto a peatones como a quienes se movilicen en vehículos.

También se pidió suspender las actividades laborales que se desarrollen cerca del cauce, mantener distancia del río y respetar las indicaciones que brinden los equipos técnicos y de seguridad que estarán afectados al operativo.

Qué puede pasar con el río

El incremento de la erogación significa que durante determinados momentos habrá más agua circulando por el cauce que la que habitualmente baja por el río. Por eso, un sector que pueda parecer transitable o con poco caudal puede cambiar sus condiciones durante las maniobras.

El objetivo de los trabajos no es realizar una apertura permanente de los diques, sino verificar el funcionamiento de los mecanismos de erogación. Sin embargo, debido al aumento temporal del caudal, las autoridades consideran necesario mantener despejada la zona para evitar situaciones de riesgo.

El COED informó que permanecerá en seguimiento preventivo y coordinará las tareas con las áreas técnicas municipales y provinciales durante el desarrollo de las maniobras.

Desde el organismo insistieron en la importancia de no acercarse al río durante los trabajos, aun cuando en determinados momentos el caudal pueda parecer normal, y de seguir las instrucciones del personal encargado del operativo.