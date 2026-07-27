Escala la crisis entre Argentina y Brasil tras los dichos de Milei sobre Lula

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Luego de las duras críticas del mandatario argentino contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el Gobierno de Brasil convocó a una reunión de urgencia para evaluar la situación y definir las medidas que adoptará en respuesta.

El encuentro se realizará este lunes en el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, donde el canciller Mauro Vieira recibirá al embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli. El diplomático viajó el domingo por la noche a Brasilia tras ser llamado a consulta por su gobierno, una medida que refleja el creciente malestar por las declaraciones de Milei durante su visita a San Pablo.

Mientras tanto, la embajada de Brasil en Buenos Aires quedará temporalmente bajo la conducción del ministro consejero Eduardo Uziel, quien asumirá como encargado de Negocios hasta que se defina la continuidad de Bitelli en la Argentina.

El origen del conflicto

La crisis se desencadenó el sábado, cuando Milei participó de un acto político junto al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición brasileña.

Durante su discurso, el presidente argentino expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó fuertes críticas contra Lula da Silva. Entre otras expresiones, lo calificó de "ladrón", "basura socialista" y "presidiario", en alusión a la condena judicial que el mandatario brasileño enfrentó años atrás.

Además, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por las restricciones impuestas al expresidente Jair Bolsonaro en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado.

Lejos de moderar su postura, Milei ratificó posteriormente sus declaraciones durante una entrevista radial y sostuvo que Brasil intervino en la campaña presidencial argentina de 2023 y promovió acciones contra su gobierno antes y después de la final del Mundial.

La respuesta de Brasil

Las autoridades brasileñas calificaron las declaraciones como un hecho sin precedentes en la relación bilateral. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "no hay antecedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas y el pueblo brasileño".

Además del llamado a consulta de Bitelli, Brasil convocó al embajador argentino en ese país, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones sobre los dichos del mandatario argentino, aunque hasta el domingo no estaba confirmada la realización de ese encuentro.

La postura de la Casa Rosada

En el Gobierno nacional reconocen que las declaraciones generaron malestar en el oficialismo brasileño, aunque buscan minimizar su impacto sobre la relación económica entre ambos países.

Fuentes de la Casa Rosada consideran que el conflicto responde al plano político e ideológico y sostienen que el vínculo comercial debería mantenerse al margen de la disputa diplomática. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, con un fuerte intercambio en sectores como la industria automotriz, la energía y el comercio bilateral.

La reunión entre Vieira y Bitelli será determinante para conocer si Brasil mantiene al embajador fuera de Buenos Aires por tiempo indefinido, una decisión que marcaría una nueva escalada en el conflicto diplomático entre ambos países.