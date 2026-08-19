El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa un nuevo momento de tensión después de que se descubriera un error en la documentación utilizada por la junta médica que intervino en la investigación.

Durante una de las últimas audiencias, uno de los abogados que participa del debate advirtió que uno de los estudios analizados por los peritos no correspondía a Diego, sino a su padre, Don Diego Maradona.

El hallazgo se produjo mientras declaraba uno de los 20 peritos que participaron de la junta médica. El especialista estaba explicando documentación relacionada con la función renal de Maradona cuando la defensa cotejó los datos y detectó que uno de los informes pertenecía a otra persona.

Los estudios eran de Don Diego

La confusión se produjo porque Don Diego también había sido internado y tratado por Swiss Medical en 2015. Durante esa internación, sus análisis habían presentado alteraciones vinculadas con distintos problemas de salud.

Ahora, una de las principales dudas que surgieron en el juicio es si esos estudios fueron utilizados por la junta médica al momento de elaborar sus conclusiones sobre la salud de Diego y las circunstancias que rodearon su muerte.

El abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, cuestionó la situación y planteó que se trata de un hecho de gravedad.

Baudry sostuvo que no considera que el error modifique necesariamente el resultado del proceso, pero afirmó que el problema radica en que se incorporó a la investigación una prueba que no correspondía a Diego.

La polémica entre los abogados

El descubrimiento generó distintas interpretaciones entre los abogados que participan del juicio.

Baudry consideró que, después de seis años de investigación, resulta difícil atribuir el episodio solamente a una impericia y planteó la posibilidad de que haya existido una conducta deliberada.

En cambio, Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, también calificó el episodio como grave, aunque descartó de momento que haya sido intencional.

El defensor cuestionó el trabajo de la junta médica y sostuvo que los especialistas debieron comprobar previamente que los estudios correspondieran efectivamente a la persona que estaban analizando.

El juicio ya lleva más de 30 audiencias

El nuevo episodio se conoce mientras avanza el segundo debate oral por la muerte de Maradona, que ya superó las 30 audiencias.

La investigación judicial busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención médica del exfutbolista antes de su muerte.

Ahora, el descubrimiento de los estudios pertenecientes a Don Diego vuelve a poner bajo la lupa la documentación utilizada durante la investigación y podría abrir una nueva discusión sobre el valor de algunas de las pruebas incorporadas al proceso.